11 Mayıs bugün TV'de ne var? Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1 yayın akışı listesi haberimizde…

11 Mayıs Pazartesi TV yayın akışı açıklandı! Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Coronavirüs salgını ve Ramazan ayı nedeniyle vatandaşlar vakitlerinin çoğunu evde geçiriyor. Birbirinden iddialı film ve dizilerin yer aldığı 10 Mayıs yayın akışı ve Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1 yayın akışı listesi sizlerle…

ATV YAYIN AKIŞI

14.00 Evde Biz Bize

16.20 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.15 Son Durak

00.45 Evde Biz Bize

02.00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

FOX TV YAYIN AKIŞI

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Fatih Portakal FOX Ana Haber

20.30 Sosyetik Gelin ‘TV Sinema’

23.00 Başımız Belada ‘TV Sinema’

01.30 Şevkat Yerimdar (TKR)

02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.45 Sağlıklı Mutfak

14.45 Uzaktan Erişim

16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ana Haber

18.30 Mesnevi’den Hikayeler

19.00 Kuşlarla Yolculuk

19.30 Ramazan Sevinci

20.20 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

21.50 Soru Küpü

23.15 Mesnevi’den Hikayeler

23.40 Kuşlarla Yolculuk

00.10 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

02.15 Sahur Bereketi

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

19.00 Kanal D Ana Haber

20.15 Hababam Sınıfı Yeniden

01.00 Galip Derviş (TKR)

02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

16.45 Erkenci Kuş ‘Dizi’ (TKR)

18.30 Star Haber

20.00 Yarının Sınırında ‘TV Sinema’

01.30 Aramızda Kalsın ‘Dizi’ (TKR)

02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14.45 Refika ile Test Mutfağı

15.30 Pis Yedili (TKR)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Düğüm Salonu ‘TV Sinema’

23.45 İçerde ‘Dizi’ (TKR)

01.30 Bekir Köse ile Sahur Vakti