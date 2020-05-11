11 Mayıs bugün TV'de ne var? Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1 yayın akışı listesi haberimizde…
11 Mayıs TV yayın akışı yayında! Bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, FOX TV yayın akışı listesi ile ilgili bilgi almak isteyenler konuyu yakından takip ediyor. Her akşam birbirinden heyecanlı filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. 11 Mayıs TV yayın akışı listesi ile ilgili bilgileri haberimizden okuyabilirsiniz.
11 Mayıs Pazartesi TV yayın akışı açıklandı! Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Coronavirüs salgını ve Ramazan ayı nedeniyle vatandaşlar vakitlerinin çoğunu evde geçiriyor. Birbirinden iddialı film ve dizilerin yer aldığı 10 Mayıs yayın akışı ve Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1 yayın akışı listesi sizlerle…
ATV YAYIN AKIŞI
14.00 Evde Biz Bize
16.20 Esra Erol’da
19.00 ATV Ana Haber
19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.15 Son Durak
00.45 Evde Biz Bize
02.00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
FOX TV YAYIN AKIŞI
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal’la Sofrada
19.00 Fatih Portakal FOX Ana Haber
20.30 Sosyetik Gelin ‘TV Sinema’
23.00 Başımız Belada ‘TV Sinema’
01.30 Şevkat Yerimdar (TKR)
02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.45 Sağlıklı Mutfak
14.45 Uzaktan Erişim
16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ana Haber
18.30 Mesnevi’den Hikayeler
19.00 Kuşlarla Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.20 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
21.50 Soru Küpü
23.15 Mesnevi’den Hikayeler
23.40 Kuşlarla Yolculuk
00.10 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
02.15 Sahur Bereketi
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
19.00 Kanal D Ana Haber
20.15 Hababam Sınıfı Yeniden
01.00 Galip Derviş (TKR)
02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
16.45 Erkenci Kuş ‘Dizi’ (TKR)
18.30 Star Haber
20.00 Yarının Sınırında ‘TV Sinema’
01.30 Aramızda Kalsın ‘Dizi’ (TKR)
02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14.45 Refika ile Test Mutfağı
15.30 Pis Yedili (TKR)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Düğüm Salonu ‘TV Sinema’
23.45 İçerde ‘Dizi’ (TKR)
01.30 Bekir Köse ile Sahur Vakti