11 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programında gelinler ve kayınvalideler kıyasıya rekabet ediyorlar. Severek takip edilen yarışmanın kazananı 15 bin TL'nin sahi oluyor. Gün sonunda kayınvalideler puan dağılımı yapıyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan kişi haftanın birincisi olmaya haz kazanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi yapılan oylama neticesinde açıklanıyor.

11 EYLÜL ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Sofrada 11 Eylül Cuma günü birincisi henüz belli olmadı. Haftanın kazananı yapılan oylama sonucunda belirlenecek.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAKKINDA

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturuyor. Her bölüm kıyasıya rekabet yaşanıyor.

Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği program, hafta içi her gün 16.00'da FOX TV'de ekrana geliyor.