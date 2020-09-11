11 Eylül Cuma Sihirli Annem neden yok? Sihirli Annem kaldırıldı mı?

Sevilen dizi Sihirli Annem Tekrar bölümleriyle Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşmaya başladı. Fakat 11 Eylül tarihli Kanal D yayın akışında Sihirli Annem bulunmuyor. Dizinin saati olan 11.00'da Yeni Hayat'ın tekrarı yayınlanmaya başladı.

SİHİRLİ ANNEM NEDEN YOK?

Sihirli Annem hafta içi her gün 11.00'da Kanal D'de tekrar bölümleriyle ekrana geliyordu. 11 Eylül Cuma gününe ait yayın akışında Sihirli Annem yer almıyor. Onun yerine Yeni Hayat dizisinin tekrar bölümü yayınlanıyor.

Sihirli Annem'in neden olmadığı ve yayından kaldırılıp kaldırılmadığı hakkında ise herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Dizinin yayınlanmaya devam edip etmeyeceği pazartesi günkü yayın akışında belli olacaktır.

SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizide, Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alıyor.

Dizinin ilk bölümü 27 Şubat 2003'te Kanal D'de yayımlandı. 119. bölümün ardından 2006 yılında Star TV'ye geçti. 4.sezon(2005-2006), 22 Nisan 2006'da 131. bölümüyle sona erdi. 5 yıl sonra yoğun istek üzerine 29 Nisan 2011'de tekrar Star TV'de yayımlanmaya başladı. 3 sezon daha yayımlandıktan sonra 10 Mart 2012'de 7. sezon 240. bölümüyle ekranlara veda etti.

SİHİRLİ ANNEM NEREDE ÇEKİLDİ?

Sihirli Annem dizisinin çekimleri İstanbul Ata Film Stüdyolarında gerçekleştirildi. Dizide Betüş ve ailesinin hikâyesi İstanbul'da geçmektedir. Ancak dizinin bazı mekanları hayal ürünüdür. Bazı şatolar, gezegenler gibi hayal ürünü mekanlar animasyon olarak hazırlanmış ve oyuncular bu mekanlara blue-box teknolojisiyle yerleştirilmiştir.