100 milyon TL'lik villasında mesut

Arsenal’ın Türk asıllı futbolcusu Mesut Özil, geçen yıl İzmir Alaçatı Mahallesi’nde arsa satın aldı. Aynı arsa üzerine süper lüks villa yaptırdı. Özil’in kendi alanı olan 2 parselde ve 3 bin 500 metrekare arazi üzerinde yaptırdığı 2 katlı evinin tadilatı, 10 milyon liraya tamamlandı. İngiltere’de Premier Lig’in sona ermesinin ardından nişanlısı Amine Gülşe ile İstanbul’da dünya evine girecek olan Özil, 2 sezondur tatil yaptığı Alaçatı’ya bu kez balayı için gidecek. Öte yandan Özil’in Alaçatı’nın merkezindeki Değirmen Dağı mevkiinde bulunan villasının içinde ve dışında kendi zevkine göre oluşturduğu yaşam alanları dikkat çekti. Futbolcu, Acun Ilıcalı ile komşu oldu.