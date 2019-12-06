100 kilonun üzerine çıkan Şahan Gökbakar, 1 yılda 35 kilo verdi! Hedefini de açıkladı

Recep İvedik serileriyle beyazperde de izlenme rekorları kıran oyuncu Şahan Gökbakar, bir yılda 35 kiloverdi. Gökbakar, geçen kasımda başladığı zayıflama mücadelesini şöyle anlattı:

"Azim, kararlılık, sabır ve eşimin desteğiyle oldu. Fazla kasmadan biraz daha zayıflamak istiyorum. Hedefim 10 kilo daha vermek."