100 kilonun üzerine çıkan Şahan Gökbakar, 1 yılda 35 kilo verdi! Hedefini de açıkladı
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, 100 kilonun üzerine çıkınca ketojonik diyete başlamıştı. Gökbakar, verdiği kiloları ve hedefini açıkladı.
Recep İvedik serileriyle beyazperde de izlenme rekorları kıran oyuncu Şahan Gökbakar, bir yılda 35 kiloverdi. Gökbakar, geçen kasımda başladığı zayıflama mücadelesini şöyle anlattı:
"Azim, kararlılık, sabır ve eşimin desteğiyle oldu. Fazla kasmadan biraz daha zayıflamak istiyorum. Hedefim 10 kilo daha vermek."