  • $7,8572
  • 9,2978
  • 487.659
  • 1165.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • 100 bin dolarlık dolandırıcılık davası! 'Brad Pitt beni evlilik vaadiyle kandırdı'
11 Ekim 2020 Pazar 00:15 | Son Güncelleme:

100 bin dolarlık dolandırıcılık davası! 'Brad Pitt beni evlilik vaadiyle kandırdı'

100 bin dolarlık dolandırıcılık davası! 'Brad Pitt beni evlilik vaadiyle kandırdı'

Bir sağlık şirketinin CEO'su Kelli Christina, 5 etkinlik için sözleşme imzaladığı Brad Pitt ile evliliği bile konuştuklarını, ancak Pitt'in sözünde durmadığını savunarak dava açtı.

ABD’de bir sağlık şirketinin CEO'su olan Kelli Christina, Brad Pitt aleyhine 100 bin dolarlık bir tazminat davası açtı. Kelli Christina, Katrina Kasırgası'nda evsiz kalanlar için etkinlik gösteren bir dernek yararına ortak bir çalışma için anlaşma yapıldığını ancak oyuncunun parasını almasına rağmen hiçbir sözünü yerine getirmediğini iddia etti. Kelli Christina '5 etkinlik için 40 bin dolar aldı, hiçbirine katılmadı' derken Pitt’in avukatları ise böyle bir anlaşma olmadığını söyledi. 

<p>Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki akşam telefonla katıldığı bir televizyo

Telefonunu sessize aldı yine de gizleyemedi... Trump'ı öksürük krizi tuttu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Aslı Enver'den şaşırtan itiraf: Ayıp olmasın diye randevuya gittim!

Tamamen yerli ve milli akıllı omurga vidaları için dünya sıraya girdi!

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.