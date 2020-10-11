100 bin dolarlık dolandırıcılık davası! 'Brad Pitt beni evlilik vaadiyle kandırdı'

ABD’de bir sağlık şirketinin CEO'su olan Kelli Christina, Brad Pitt aleyhine 100 bin dolarlık bir tazminat davası açtı. Kelli Christina, Katrina Kasırgası'nda evsiz kalanlar için etkinlik gösteren bir dernek yararına ortak bir çalışma için anlaşma yapıldığını ancak oyuncunun parasını almasına rağmen hiçbir sözünü yerine getirmediğini iddia etti. Kelli Christina '5 etkinlik için 40 bin dolar aldı, hiçbirine katılmadı' derken Pitt’in avukatları ise böyle bir anlaşma olmadığını söyledi.