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  3. 10 yıllık evlilikte mutsuz son! Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya boşandı

10 yıllık evlilikte mutsuz son! Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya boşandı

10 yıllık evlilikte mutsuz son! Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya boşandı

Ağustos 2010'da dünyaevine giren oyuncu çift Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya'dan kötü haber geldi. Ünlü çiftin boşandığı öğrenildi.

Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı “Muro” karakteriyle ünlenen Mustafa Üstündağ, 'Cümbür Cemaat Aile' dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Ecem Özkaya ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Ahmet Kaan, 2013 yılında dünyaya geldi. 

NAZAR DEĞDİ!

Evliliklerini kameralardan uzakta yaşayan çifte nazar değdi. Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya 10 yıllık evliliklerini bitirdi.

Üstündağ, yıllar önce verdiği bir röportajda eşi ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı: "Ben ilk gördüğümde aşık oldum. Ecem'i görünce 'Allah'ım ne oluyor!' dedim. İnsan beğendiğine bakmak istiyor, bakmaya doyamıyor. Gözlerine vuruldum. Tanıdıkça da kişiliği beni etkiledi."

Ecem Özkaya ise ani gelişen evlilik kararının perde arkasını anlatmıştı...

"Bir kadın gerçekten erkeğinin kendisinden iki gömlek üstün olmasını ister. Ben bayağı ağzının içine düştüm Mustafa'nın. Benim hiç aklımda yoktu evlenmek. Hatta bir itirafta bulunmak istiyorum. Mustafa'ya ben evlenme teklif ettim."

"Beraberliğimizin 100'üncü gününde evlendik. 24 Nisan'da ilişkimiz başladı ve o gün itibariyle evlenme kararı aldık. Aramızda 11 yaş var ama bu hiç sorun olmadı..."


10 yıllık evlilikte mutsuz son!
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