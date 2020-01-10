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  3. Gelinim Mutfakta'da kim elendi? 10 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? 10 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi

Gelinim Mutfakta'da kim elendi" 10 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi

“10 Ocak Gelinim Mutfakta kim elendi?” sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da hafta boyunca verilen puanlarla elenen ve birinci olan isim açıklanıyor. Haberimiz içerisinden puan durumuna ve güncel açıklamalara ulaşabilirsiniz.

Gelinim Mutfakta yarışmasında kimin elendiği merak edilen konular arasında yer alıyor. Gelinim Mutfak’da haftanın birincisi kim olacak? Kanal D’nin sevilen yarışması hafta içi her gün ekrana geliyor. Her gün yemekler yapılıyor ve puanlar veriliyor. Cuma günü ise haftanın finali gerçekleştiriliyor. Haftanın birinci gününde Elif gelin 14 puan alarak çeyrek altını kazandı. İşte güncel açıklamalar

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın en düşük puanını alan isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

8 Ocak’ta Günün en düşük puanını alan gelini ve 8 Ocak'ı sonuncu sırada tamamlayan yarışmacı 8 puanla Aleyna oluyor.

Aleyna'nın ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini 9 puanla Goncanur oluyor.Günün ek yüksek puanını kazanan ve çeyrek altını elde eden isimse 17 puanla Elif oldu. Burçin ise günü 10 puanla tamamlıyor.

7 Ocak’ta günün en düşük puanını alan ismi 4 puanla Burçin oluyor. Burçin'in ardından günün en düşük puanını alan ikinci ismi 7 puanla Goncanur olarak açıklandı.

Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altını kazanan isimse 16 puanla Elif oluyor.

6 Ocak’ta Elif gelin 14 puan alarak çeyrek altını kazandı. Goncanur ise 11 puan ile üçüncü olurken; Aleyna 4 puan ile sonuncu oldu.

İkinci ise 12 puan alan Burçin oldu.


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