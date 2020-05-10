Bugün TV'de ne var? 10 Mayıs TV yayın akışı ve Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1 yayın akışı listesi sizlerle…
10 Mayıs TV yayın akışı belli oldu. Bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, FOX TV yayın akışı listesi ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar konuyu yakından takip ediyor. Vaktinin çoğunu evlerinde geçirenler için 10 Mayıs Pazar TV yayın akışı içerisinde Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm yer alıyor. Yayın akışı listesi ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
10 Mayıs Pazar TV yayın akışı detayları belli oldu. Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Coronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar vakitlerini evde geçiriyor. TRT 1 çeşitli Ramazan özel programlarıyla yine gönülleri fethediyor. 10 Mayıs Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1 yayın akışı listesi haberimizde…
FOX TV YAYIN AKIŞI
15.30 Yaparsın Aşkım
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Hadi Be Oğlum ‘TV Sinema’
22.30 Çat Kapı Aşk
02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ana Haber
18.30 Mesnevi’den Hikayeler
19.00 Kuşlarla Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.20 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
21.50 Dengi Dengine
00.00 Kuşlarla Yolculuk
00.30 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
01.15 Nostalji Kuşağı ‘Kuruluş’
02.15 Sahur Bereketi
KANAL D YAYIN AKIŞI
16.45 Postacı ‘TV Sinema’
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
23.30 Galip Derviş ‘Dizi’ (TKR)
02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
15.45 Erkenci Kuş ‘Dizi’ (TKR)
18.45 Star Haber
20.00 Hokkabaz ‘TV Sinema’
01.15 Aramızda Kalsın ‘Dizi’ (TKR)
02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
16.30 Çocuktan Al Haberi (TKR)
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Gülen Gözler ‘TV Sinema’
22.00 Yok Artık ‘TV Sinema’
23.45 İçerde ‘Dizi’ (TKR)
01.45 Bekir Köse ile Sahur Vakti
ATV YAYIN AKIŞI
15.00 Bir Zamanlar Çukurova ‘Dizi’
19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21.00 Örümcek Adam 3 ‘TV Sinema’
23.50 Seni Seven Ölsün ‘TV Sinema’
02.00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur