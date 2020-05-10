Bugün TV'de ne var? 10 Mayıs TV yayın akışı ve Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1 yayın akışı listesi sizlerle…

10 Mayıs Pazar TV yayın akışı detayları belli oldu. Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Coronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar vakitlerini evde geçiriyor. TRT 1 çeşitli Ramazan özel programlarıyla yine gönülleri fethediyor. 10 Mayıs Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1 yayın akışı listesi haberimizde…

FOX TV YAYIN AKIŞI

15.30 Yaparsın Aşkım

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Hadi Be Oğlum ‘TV Sinema’

22.30 Çat Kapı Aşk

02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ana Haber

18.30 Mesnevi’den Hikayeler

19.00 Kuşlarla Yolculuk

19.30 Ramazan Sevinci

20.20 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

21.50 Dengi Dengine

00.00 Kuşlarla Yolculuk

00.30 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

01.15 Nostalji Kuşağı ‘Kuruluş’

02.15 Sahur Bereketi

KANAL D YAYIN AKIŞI

16.45 Postacı ‘TV Sinema’

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)

23.30 Galip Derviş ‘Dizi’ (TKR)

02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

15.45 Erkenci Kuş ‘Dizi’ (TKR)

18.45 Star Haber

20.00 Hokkabaz ‘TV Sinema’

01.15 Aramızda Kalsın ‘Dizi’ (TKR)

02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

16.30 Çocuktan Al Haberi (TKR)

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Gülen Gözler ‘TV Sinema’

22.00 Yok Artık ‘TV Sinema’

23.45 İçerde ‘Dizi’ (TKR)

01.45 Bekir Köse ile Sahur Vakti

ATV YAYIN AKIŞI

15.00 Bir Zamanlar Çukurova ‘Dizi’

19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21.00 Örümcek Adam 3 ‘TV Sinema’

23.50 Seni Seven Ölsün ‘TV Sinema’

02.00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur