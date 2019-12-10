10 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta son puan durumu..

10 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? sorusu programın sevenleri tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler yarışmaya kaynanalar puan durumlarını vermeye devam ediyor. Hafta içi her gün mücadele eden gelinler 5 altın bilezik için yemek hünerlerini sergiliyor.10 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte yanıtı..

10 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

10 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA 9 ARALIK

Günün en düşük puanını alan gelini 4 puanla Buse , günün en düşük puanını alan ikinci gelini 7 puanla Aydan oldu.

Günün en yüksek puanını alan gelin 17 puanla Elif oldu. Yağmur 14 puanla ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alan gelini Duygu ve Elif oldu. Veda edecek olan gelini ise 49 puanla Duygu oldu.

Haftanın en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğin sahibi olan gelin 66 puanla Yağmur oldu. Aydan 61 puanla ikinci oldu.