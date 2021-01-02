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  • 1 Ocak 2021 reyting sonuçları açıklandı! Dünün reyting sonuçları nasıldı?
02 Ocak 2021 Cumartesi 10:28 | Son Güncelleme:

1 Ocak 2021 reyting sonuçları açıklandı! Dünün reyting sonuçları nasıldı?

1 Ocak 2021 reyting sonuçları açıklandı! Dünün reyting sonuçları nasıldı"

Yeni yılın ilk reyting sonuçları geldi. 1 Ocak 2021 reyting sonuçları açıklandı! Dünün reyting sonuçları nasıldı? sorusunun yanıtı tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Dün akşam Atv'nin yeni dizisi Akıncı, Tv8'de Kırmızı Oda ve Star Tv'de ise Akrep yapımları ekrana geldi. Peki zirvenin sahibi kim oldu? İşte güncel reyting sonuçları...

1 Ocak 2021 reyting sonuçları açıklandı. Dünün reyting sonuçları nasıldı? sorusunun yanıtı cevap buldu. Dün akşam Atv'de yeni dizi Akıncı, Tv8'de Kırmızı Oda ve Star Tv'de ise Akrep yapımları izleyicisi ile buluştu. Peki, en çok izlenen yapım hangisi oldu. İşte zirvenin sahibi...

1 OCAK 2021 REYTİNG SONUÇLARI

1 Ocak 2021 reyting sonuçlarına göre AB ve ABC kategorilerinde Kırmızı Oda birinci oldu. Kırmızı Oda Total puan türüne göre ise ikinci sıraya yerleşti. İşte tüm sonuçlar..

TOTAL

1 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

2 KIRMIZI ODA TV8

3 SHOW ANA HABER SHOW TV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 ELTILERIN SAVASI (T.S) SHOW TV

6 AKINCI ATV

7 AKREP STAR TV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 HABER ONU SHOW TV

10 HAVA DURUMU KANAL D

AB

1 KIRMIZI ODA TV8

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 ELTILERIN SAVASI (T.S) SHOW TV

4 ELTILERIN SAVASI (T.S) (TKR) SHOW TV

5 SON YAZ FOX

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 AKINCI ATV

8 AKREP STAR TV

9 SEKSENLER TRT 1

10 HABER ONU SHOW TV

ABC

1 KIRMIZI ODA TV8

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 ELTILERIN SAVASI (T.S) SHOW TV

4 AKINCI ATV

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 ELTILERIN SAVASI (T.S) (TKR) SHOW TV

7 AKREP STAR TV

8 SON YAZ FOX

9 ESRA EROL'DA ATV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

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