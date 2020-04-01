1 Nisan Çarşamba televizyonda neler var? Bugün TV'de ne var? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV yayın akışı!

1 Nisan Çarşamba televizyon yayın akışı belli oldu. Koronavirüs önlemleri nedeniyle dizilerin geçici süreliğine ara vermesiyle birlikte her akşam birbirinden iddialı filmler televizyon ekranlarından izleyici ile buluşuyor. Vatandaşlar bugün TV’de ne var? Sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte bugün yayınlanacak filmler ve TV yayın akışı detayları…

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber

20.30 Öğretmen ‘Dizi’ (Özel Bölüm)

23.30 İlk Buluşma ‘TV Sinema’

00.30 Zümrüdüanka ‘Dizi’

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Benim Adım Melek ‘Dizi’

23.55 Payitaht Abdülhamid ‘Dizi’ (TKR)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman

00.20 Son Durak

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.00 Kimlik Hırsızı ‘TV Sinema’

00.15 Drone Savaşları ‘TV Sinema’

02.00 Gelinim Mutfakta

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Sakar Şakir ‘TV Sinema’

21.45 Güldür Güldür Show (TKR)

02.15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk ‘Dizi’ (TKR)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Jet Sosyete ‘Dizi’

23.30 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)

02.00 Kiralık Aşk ‘Dizi’ (TKR)