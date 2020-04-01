1 Nisan Çarşamba televizyonda neler var? Bugün TV'de ne var? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV yayın akışı!
1 Nisan Çarşamba televizyonda neler var? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Akşamları TV izleyip keyifli vakit geçirmek isteyenler bugün televizyonda neler var merak ediyor. 1 Nisan Çarşamba TV yayın akışı belli oldu. Kanal D, ATV, Star TV ve FOX TV yayın akışı ile ilgili detaylı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
1 Nisan Çarşamba televizyon yayın akışı belli oldu. Koronavirüs önlemleri nedeniyle dizilerin geçici süreliğine ara vermesiyle birlikte her akşam birbirinden iddialı filmler televizyon ekranlarından izleyici ile buluşuyor. Vatandaşlar bugün TV’de ne var? Sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte bugün yayınlanacak filmler ve TV yayın akışı detayları…
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber
20.30 Öğretmen ‘Dizi’ (Özel Bölüm)
23.30 İlk Buluşma ‘TV Sinema’
00.30 Zümrüdüanka ‘Dizi’
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Benim Adım Melek ‘Dizi’
23.55 Payitaht Abdülhamid ‘Dizi’ (TKR)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kuruluş Osman
00.20 Son Durak
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.00 Kimlik Hırsızı ‘TV Sinema’
00.15 Drone Savaşları ‘TV Sinema’
02.00 Gelinim Mutfakta
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Sakar Şakir ‘TV Sinema’
21.45 Güldür Güldür Show (TKR)
02.15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk ‘Dizi’ (TKR)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Jet Sosyete ‘Dizi’
23.30 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)
02.00 Kiralık Aşk ‘Dizi’ (TKR)