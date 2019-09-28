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1 milyon TL'lik 'evet'

1 milyon TL'lik 'evet'

Ebru Şallı, Uğur Akkuş ile evlendi. 50 kişinin davetli olduğu düğün törenine Şallı’nın parmağındaki tektaş damga vurdu.

Uzun süredir beraberlik yaşayan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş sade bir törenle dünyaevine girdi. Aile arasında Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen törene 50 kişi katıldı. Ebru Şallı, Cengiz Abazoğlu imzalı gelinlik tercih etti.

Ünlü mankenin parmağındaki tektaş ise gecenin en çok dikkat çeken detayı oldu. Uğur Akkuş, düğün hediyesi olarak Şallı’ya 10 karat olduğu öğrenilen bir yüzük hediye etti. Büyüklüğüyle dikkat çeken tektaşın değerinin 1 milyon TL olduğu iddia edildi. Sosyal medyadaki soyadının yanına ‘Akkuş’u da ekleyen ünlü manken, geceden fotoğraflarını kalp emojisi koyarak takipçileriyle paylaştı. 

Ebru Şallı’nın parmağındaki yüzüğünün özel tasarım olduğu öğrenildi.

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