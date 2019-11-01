1 Kasım Gelinim Mutfakta Cuma kim veda etti? Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? İşte yanıtı

Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından arama motorunda araştırılıyor. Gelinim Mutfakta'da haftanın son günü geldi.Gelinler bugün Pepeçura tatlısı için hünerlerini sergiliyor. Haftanın en yüksek puanını alan gelin adayı 5 altın bileziğin sahibi olacak. Kanal D ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı yemek yarışması Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları araştırılmaya başladı. İşte Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi..

GELİNİM MUTFAKTA 1 KASIM KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alarak veda edecek isim 42 puanla Fadime oldu. Duygu ise 44 puanla ikinci düşük puanı alan gelin oldu.

71 puanla haftanın en yüksek puanını ve 5 altın bileziği alan gelini Melike oldu. Elif 68 puanla ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 31 EKİM PUAN DURUMU

31 Ekim'i Günün en düşük puanını alarak sonuncu sırada tamamlayan yarışmacı 6 puanla Fadime oldu.

Fadime'nin ardından perşembenin en düşük puanını toplayan ikinci gelini ise 9 puanla Duygu olarak açıklandı.

Günün en yüksek puanını elde edip çeyrek altının sahibi olan gelin ise 16 puanla Elif olarak duyuruldu. Melike ise 14 puanla günü ikincilikle tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA 30 EKİM PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Duygu oldu.

Duygu'nun ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini 10 puan elde eden Elif oldu.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 18 puanla Melike olarak açıklandı. Fadime ise 11 puan elde etti.

GELİNİM MUTFAKTA 29 EKİM PUAN DURUMU

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam ve Melike Denktaş aldı.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 17 puanla Melike oldu. Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Duygu oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 28 EKİM PUAN DURUMU

Elif: 5 Puan Duygu: 2 Puan Melike: 1 Puan Fadime: 3 Puan

PEPEÇURA NASIL YAPILIR?

Pepeçura Tarifi İçin Malzemeler

1 kg.siyah kokulu üzüm

3 su bardağısu

1 su bardağışeker

4 yemek kaşığı nişasta

1/2 çay bardağı mısır unu

PEPEÇURA PÜF NOKTASI

Dilerseniz tatlınızı tamamen mısır unu kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Ancak daha yoğun bir kıvama ve daha alışıldık bir tada sahip olması için biz hem nişasta, hem mısır unu kullanmanızı öneriyoruz. Kıvamı dilediğiniz gibi olmazsa bir miktar nişastayı su ile açarak tatlınıza ilave edebilirsiniz. Kokulu üzüm bulamazsanız, klasik mor üzümlerden de pepeçuranızı hazırlayabilirsiniz.

PEPEÇURA YAPILIŞI ADIM ADIM

Üzümlerinizi iyice yıkayın. Saplarından ayıklayarak tencerenin içerisine alın.

Üzerine su ve şeker ilave ederek kısık ateşte pişmeye bırakın.

Üzümler iyice suyunu bırakıp, eriyene kadar pişirin.

Ardından büyükçe bir süzgeçten geçirin. Ezilmemiş olan üzümleri tahta kaşık yardımıyla iyice ezin.

Elde ettiğiniz üzümlü şekerli karışımın yaklaşık 2 su bardağı kadarını tencerenin içerisine alın.

Bir çırpma teli yardımıyla içerisine nişastayı, ardından mısır unu karıştıra karıştıra yedirin.

Geriye kalan suyu kepçe yardımıyla azar azar ilave edin. Karıştırmaya devam edin.

Dilediğiniz kıvama geldiğinde kaselere doldurun. Servis kaselerinin içinde bir süre ılımasını bekleyin.

Ilıdıktan sonra buzdolabına kaldırın ve iyice soğumalarını sağlayın. Soğuyup, kıvamı iyice oturan tatlılarınızı süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.