01 Ekim 2020 Perşembe 17:41 | Son Güncelleme:
1 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu | Zuhal Topal'la Sofrada güncel puan durumu nasıl?
Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu her gün güncelleniyor. Günün yarışmacısına verilen puanlar gün sonunda belli oluyor. Kayınvalidelerin ve gelinlerin kıyasıya rekabet ettiği Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın sonunda bir kişi büyük ödülün sahibi oluyor. Zuhal Topal'la Sofrada 1 Ekim tarihli puan durumu birinci olacak ismi etkileyecek.
Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün saat 16.00'da FOX TV ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Kayınvalidelerin ve gelinlerin rekabetinin eksik olmadığı programda hafta sonunda bir kişi birinci oluyor. 1 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu birinci olacak olan ismi belirliyor.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 1 EKİM PUAN TABLOSU
Zuhal Topal'la Sofrada 1 Ekim tarihli puan tablosu henüz belli olmadı. Gün sonunda kayınvalideler günün gelinini puanlayacaklar. Puan durumu belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 30 EYLÜL PUAN TABLOSU NASILDI?
Zuhal Topal'la Sofrada 30 Eylül puan tablosu belli oldu. İpek Hanım'ın kayınvalidelerden aldığı puanlar şöyle oldu:
Hatice Hanım: 6 puan
Fatma Hanım: 6 puan
Elif Hanım: 3 puan
Filiz Hanım: 4 puan
Zuhal Topal: 5 puan
Toplam: 24 puan