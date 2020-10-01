1 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu | Zuhal Topal'la Sofrada güncel puan durumu nasıl?

Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün saat 16.00'da FOX TV ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Kayınvalidelerin ve gelinlerin rekabetinin eksik olmadığı programda hafta sonunda bir kişi birinci oluyor. 1 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu birinci olacak olan ismi belirliyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 1 EKİM PUAN TABLOSU

Zuhal Topal'la Sofrada 1 Ekim tarihli puan tablosu henüz belli olmadı. Gün sonunda kayınvalideler günün gelinini puanlayacaklar. Puan durumu belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 30 EYLÜL PUAN TABLOSU NASILDI?

Zuhal Topal'la Sofrada 30 Eylül puan tablosu belli oldu. İpek Hanım'ın kayınvalidelerden aldığı puanlar şöyle oldu:

Hatice Hanım: 6 puan

Fatma Hanım: 6 puan

Elif Hanım: 3 puan

Filiz Hanım: 4 puan

Zuhal Topal: 5 puan

Toplam: 24 puan