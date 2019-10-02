1 Ekim MasterChef Türkiye'den kim elendi? MasterChef'e veda eden isim belli oldu!

MasterChef’e kim veda etti? MasterChef Türkiye 1 Ekim Salı günü yayınlanan yeni bölümüyle yine izleyici karşısına çıktı. Ekranların fenomen yarışma programı MasterChef her bölümüyle izleyenlere keyif dolu anlar yaşatıyor. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele sergiledi. Ünlü isimlere yemek hazırlayan yarışmacılar günün sonunda değerlendirmeye alındı ve elenen isim belli oldu. İşte 1 Ekim salı MasterChef Türkiye’den elenen isim…

1 EKİM SALI MASTERCHEF TÜRKİYE’DEN KİM ELENDİ?

Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandığı için eleme mavi takımdan gerçekleşti. Eleme potasına Alican, Eda, Bahri ve Batuhan girdi. Şeflerin karşısına kalan son iki isim Bahri ve Alican oldu. Bahri MasterChef Türkiye’ye veda etti. Bahri duygu dolu anlar yaşadı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye bireysel dokunulmazlık oyununda 3 aday vardı. Bunlar Suna, Murat ve Cemre’ydi. Bireysel dokunulmazlık oyununu Cemre kazandı. Somer şef Cemre’nin tabağına “İlk kez benim yaptığım tabaktan daha lezzetli bir tabak gördüm” açıklamasında bulundu.