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  3. 1 ay önce boşanmışlardı... Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden evleniyor!

1 ay önce boşanmışlardı... Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden evleniyor!

1 ay önce boşanmışlardı... Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden evleniyor!

Oyuncu Burcu Kıratlı ile popçu Sinan Akçıl, 9 aylık evliliklerini 6 Eylül’de sonlandırmıştı. Kısa süre içinde barışan ünlü çift, ikinci kez evlenme kararı aldı.

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile 9 ay önce Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. Kısa sürede çatırdama yaşanan evlilik, 1 ay önce tek celsede bitmişti. Kısa süre içinde 'aşk yeniden' diyen ikiliden Akçıl, 24 Eylül’de “Milad” notuyla bir paylaşım yaparak barıştıklarının mesajını vermişti. Konuyla ilgili bir de açıklama yapan popçu, "Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım. Hayattaki en değerli varlığım Burcu." demişti.

İKİNCİ KEZ 'EVET'

Bir inat uğruna boşandıklarını ve birbirlerini sevdiklerini söyleyen çift, Fransa’nın başkenti Paris’te el ele görüldü. Burcu Kıratlı’ya ikinci kez evlilik teklif eden Sinan Akçıl “Evet” cevabını aldı.

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