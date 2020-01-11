'Saldırgan iki katın olsa bile onu yere serebilirsin'

Krav Maga nedir?



Krav Maga kelime anlamıyla “Yakın Dövüş” demektir. Dövüş sanatı/sporu diye bilinen disiplinlerden farklıdır. Krav Maga, silahlı, silahsız saldırılardan veya birden fazla saldırgandan kurtulmanın yollarını oldukça gerçekçi biçimde öğreten bir yakın dövüş disiplinidir. Saldırganın sıkletinden bağımsız savunma ve karşı saldırı teknikleri barındırır. En önemli özelliği ise hem ülke koşullarına hem güncel her türlü tehlikeye karşı güncellenebilir olmasıdır.

Boks, kickboks gibi sporlar varken neden Krav Maga?

Bütün dövüş sporlarına saygım var ve bu disiplinleri eleştirmek bana düşmez. Krav Maga’nın en önemli avantajı çabuk öğrenilmesi ve yalnızca güce dayalı olmaması.

MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYİN

Gereken özellikler neler?

Elinizi korkak alıştırmamak yani vurmaktan korkmamak, saldırganın darbelerine maruz kalsanız da mücadeleden vazgeçmemek ve öz savunma için kararlı olmak.

Fiziksel ve mental faydaları neler?

Biz okul olarak kuvvet ve kondisyona önem veriyoruz. Çünkü saldırıdan kendimizi korumuş olsak bile olay yerinden uzaklaşmak için hâlâ bir miktar enerjiye ihtiyacımız olacak. Mental faydasını ise şöyle anlatabilirim. Krav Maga öğrendikten sonra daha az kavga edersiniz, olası saldırılardan da daha kolay kurtulursunuz çünkü kendinizi kurban konumuna düşürecek hareketlerden kaçınmayı da öğrenirsiniz. Gerektiği zaman iki katınız kadar bir saldırganı yere serebilme ihtimalinizin olduğunu bilmek de sizi daha öz güvenli kılar. Hepsinin ötesinde öğrettiğimiz mesafe kavramı sayesinde güvenli alanınızı genişletirsiniz.

ÖZEL TAKTİKLER GELİŞTİRİYORUZ

Bu sporun antrenmanlarından bahseder misiniz?

Biz okul olarak ortalama bir buçuk saat çalışırız, ilk yarım saat kuvvet kondisyon çalışmalarıyla geçer. İkinci yarım saatte, vuruşlar, defanslar ve sokak dövüşü senaryoları çalışırız. Üçüncü yarım saatte ise Krav Maga tekniklerini etüt ederiz. Kadın İçin Defans Atölyesi’nde verdiğimiz eğitimler ise daha spesifiktir. Atölyemizin başladığı 2016 yılından bu yana Türkiye’de kadınlara yönelik, şiddet, taciz, cinsel saldırıların bir nevi çetelesini tutuyoruz ve bu saldırılara özel savunma taktikleri geliştiriyoruz. Sosyal tacizden, bıçaklı saldırıya kadar maalesef oldukça geniş bir datamız var.

Kaç ders sonra kendimizi tam anlamıyla savunabiliriz?

Bu tamamen kişinin öz savunma iştahıyla ilgilidir. Kendinizi gerçekten can havliyle savunmaya kararlı iseniz birinci dersten sonra bile kendinizi korumaya başlayabilirsiniz.

Hangi saldırıya karşı hangi savunma tekniği kullanılmalı?

Tabii öncelikle en önemli savunma aracı bacaklarınızdır (vurmak değil kaçmak için). Bu nedenle saldırganı önceden görüp veya saldırıyı sezip hızla uzaklaşabiliyorsanız muhakkak en önce bu seçeneği değerlendirin… Olası bir saldırıda ise sinip kalmak yerine saldırganın (onun umduğundan bile) daha yakınına gelip öz savunma hareketlerini uygulamaya çalışmanız en doğrusu olacaktır.

Teknik ve akıl işi mi yani?

Bunu detaylandırırsak kadınlardan çok saldırgan erkeklerin işine yarayacaktır ne yazık ki… O zaman saldırgan erken “Hımm burayı iyi koruyayım da öyle saldırayım” diyecektir. Bu nedenle tekniklerimizi çok fazla gün yüzüne çıkarmayı tercih etmiyoruz.

‘Güçsüz’ olduğunu düşünen kadınlar da yapabilir mi?

Kesinlikle… Çünkü biz teknikleri sadece kolla bacakla değil, tüm gövdeyle uygulamaya dikkat ederiz.

Çelimsiz biri, dev gibi birine karşı kendini nasıl savunabilir ki?

Bu konuda maalesef çok haklısınız. Yani 100 kiloluk bir saldırgan 50 kiloluk bir kadını normalde sırtına atıp koşarak uzaklaşabilir… Ama Krav Maga biliyorsanız birincisi sizi istediği gibi sırtına atamaz çünkü siz buna izin vermezsiniz. İkincisi saldırgan size hamle yaptığında siz önce davranıp ona karşı agresif savunma amaçlı saldırınızı gerçekleştirmiş olursunuz. Bu nedenle “Krav Maga’da boğuşulmaz veya güç denemesi değil, teknik konuşur’ diyoruz.

EN AZ 700 KALORİ YAKIYOR

Krav Maga yaparak kilo verilebilir mi?

Krav Maga idmanlarında 700-900 arası kalori yakıyoruz. Ancak kilo vermek tabii ki biraz da boğazımızı tutmak, karbonhidrat, protein ve yağ alımında dengeleri korumak ve genel olarak hareketli bir yaşam sürmekle alakalı…

Son dönemde kadına şiddet olayları gündemden düşmüyor. Bu şiddet olayları arttıkça kadınların ilgisi Krav Maga’ya karşı artıyor mu?

Evet artıyor; ancak Türkiyeli kadınların önce “Bir erkeğe vursam ne olur ki? Ben güçsüzüm o çok güçlü” şeklindeki ön yargısını kırmak gerekiyor. Kadınlar merak etmesin; bizim öğrettiğimiz teknikler o erkek müsvettelerinin pek çoğunun babalık hayallerini söndürmeye bile yeter.

Buradan öğrendikleriyle kendisini savunarak kurtulan bir öğrenciniz var mı?

Var. Bir arkadaşımız kendisini taciz eden sapığı minibüsten attı.

Kaç kadın öğrenciniz var?

Kadın İçin Defans Atölyesi kapsamında 2019’a kadar 162 kadına eğitim verdik. Bu yıl Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Mor Dayanışma Derneği ile ücretsiz atölyeler düzenliyoruz. Sayının 200’ü geçmesini bekliyoruz.

ELİF ÖZCAN (EĞİTMEN): RİNG DÖVÜŞÜ DEĞİL SAVUNMA YAPIYORUZ

Siz Krav Maga ile nasıl tanıştınız? Sizi bu dala yönlendiren şey neydi?

Çocukken hayallerini kurduğum savunma sanatlarına olan ilgim 20’li yaşların başında tekvandoyla tanışmama yardım etti. Yıllar sonra Krav Maga ile Hocam Mazhar Enis Tayman sayesinde tanıştım. Toplumda kendimi güvende hissetmemem ve özellikle kadınların uğradığı taciz ve şiddet olayları sebebiyle Krav Maga’ya yöneldim. Çünkü Krav Maga bir ring dövüşü değil, bizler de ring dövüşçüsü değiliz bununla birlikte karşımızda bize şiddet uygulayan kişi de rakibimiz değil, saldırganımız. Krav Maga’da kural yok, tıpkı sokakta olmadığı gibi…

Bir kadın olarak hemcinslerinize kendilerini kurtarmak için teknikler öğretmek nasıl bir duygu?

Kadın olarak hatta evli, iki çocuklu ve çalışan bir kadın olarak taşın altına elimi koyduğum için kendimle gurur duyuyorum. Elimizden geldiğince kadınlara örnek ve umut olmaya çalışıyoruz. Ücretsiz düzenlediğimiz Kadın İçin Defans Atölyeleri’nde onlarca kadına örnek olmak, beni taciz etmeye kalkan bir erkeğe karşı savunma amaçlı bir saldırı uyguladığımı gördüklerinde zihinlerinde beliren “Acaba biz de yapabilir miyiz ki?” sorusuna yanıt ve kanıt olmaktan da çok mutluyum.





EVİN ARSLAN (KADIN ÖĞRENCİ): ÖNYARGIDAN KURTULUN

Krav Maga’nın hayatınızdaki yeri nedir?

Krav Maga’ya kendimi savunmayı öğrenmek ve olası tehlikelere karşı kendimi savunabilmek için başladım. Öğrenmeden önce kendimi korumam gereken zamanlar oldu. İlk deneyimim bu sene Krav Maga ile oldu. Öncelikle gücümün farkına varmamı sağladı. Erkeklere vursak dahi onların canını acıtamayacağımız öğretiliyor. Ama bunun aslında öyle olmadığını fark ettim. Bu algıyı yıkmak gerekiyor.