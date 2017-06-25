Osman Karakoç: Evliliğimde şanslı ve mutluyum...

- ‘Aşk ve Mavi’ dizisi Kapadokya’da çekiliyor. Çekim dışında neler yapıyorsunuz?



Burası o kadar farklı bir coğrafya ki; doğa sizi sürekli şaşırtıyor. Her an görmediğiniz ya da daha önce fark etmediğiniz güzelliklerle karşılaşıyorsunuz. Biz de setimiz olmadığında bu doğa harikasını keşfe çıkıyoruz. Bol bol yürüyüş yapıyoruz, yeni dünya harikaları keşfediyoruz.

- Dizide intikam almak için bir kızın duygularıyla oynayan adamı canlandırıyorsunuz. Siz İlyas olsanız ne yapardınız?

Tabii ki İlyas’ın yaptığını yapmazdım. Ama İlyas da yaşayan her karakter gibi amacına ulaşmak için kendince farklı yollar deniyor. Sonuçta babasını öldüren çok güçlü bir aile var karşısında ve onları yenebilmek, intikam alabilmek için o aile kadar güçlü olması gerektiğinin farkında. Zengin bir adam olmadığı için de aileyi içeriden fethediyor. Yani kızlarıyla evleniyor.

ŞEHİRDEN UZAK OLMAK GÜZEL

- İlk evlendiğinizde Sevda’nın ailesi karşı çıkmıştı. Şimdilerde ise evin sevilen damadı oldunuz.

İlyas zeki bir adam ve herkesin zayıf noktasını, neleri sevdiğini, neleri sevmediğini çok iyi analiz ediyor. Herkese ona göre davranıyor. Tabiri caizse nabza göre şerbet veriyor ve herkesin gözüne giriyor.

- Kapadokya’da çekimler sırasında en çok neleri özlüyorsunuz?

Özlediğim pek bir şey yok açıkçası. Çünkü kendi kendime yetebilen bir adamım. Yalnız kalmayı ve tek başına vakit geçirmeyi seviyorum. Tabii ki ailemi ve dostlarımı özlüyorum ama onları da sık sık gidip görüyorum. Bazen de onlar ziyarete geliyorlar. Büyük şehrin gürültüsünden ve trafiğinden uzak olmak güzel.

- Çok göz önünde bir hayatınız yok. Neler yaparsınız günlük hayatınızda?

Bol bol kitap okurum, film ve dizi izlerim. Ama en büyük hobim crossfit. Düzenli spor yapmaya başladıktan sonra keşfettim crossfiti. Kendimle yarışmayı, nabzımın sınırlarını zorlamayı, tabii en önemlisi sağlıklı ve

fit olmayı seviyorum.

AYNE MESLEKTE OLMAK AVANTAJ

- Oyuncu Ceren Yalazoğlu ile birliktesiniz. Evliliğinizin sırrı nedir?

Arkadaşlarım hep sorar: “Evlilik nasıl bir şey, tavsiye eder misin?” diye. Ben de onlara kiminle evlendiğinize bağlı derim. Ben bu konuda şanslı ve mutluyum.

- Aynı mesleği icra ettiğiniz bir kadınla evli olmanın güzel ve zor yanlarını nasıl tanımlarsınız?

Aynı meslekten olmak çok büyük bir avantaj. Bizim mesleğimizde ‘çalışma saatleri’ diye bir şey yok. Yoğun çalışıyoruz ve bazen tüm gün görüşemiyoruz. Ama ikimiz de bunu dert etmiyoruz. Çünkü ben onun o da benim ne kadar yoğun çalıştığımızın farkındayız. Herhangi bir dezavantaj görmüyorum.