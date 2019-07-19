Menemenin yeni adresi

Güzel yemek, güzel müzik ve harika kokteyllerin yanında kahvaltısıyla da göz dolduran mekân, misafirlere adeta bir görsel şölen yaşatıyor. Bodrum’un köylerinden günlük olarak getirilen ürünlerden oluşan kahvaltıda yerel lezzetler ön plana çıkıyor. Çeşit çeşit ev yapımı reçelleri, hiçbir yerde tadamayacağınız menemeni, geniş peynir çeşitleri, çiğ böreği, gözleme ve pide çeşitleri mekânın sevilen lezzetleri arasında yer alıyor.

Ege’de dünya mutfağı

Bodrum’un merkeze en yakın koylarından Torba’da yer alan Moyo Beach Hotel, konforlu tatilin yanı sıra lezzetleriyle de ön plana çıkıyor. Denize sıfır konumuyla ve butik otel konseptiyle hizmet veren mekânda zengin açık büfe kahvaltı, dünya mutfağından tatların işin ehli şeflerin elinden çıkan menüsü ve otele özgü menülerle tatilcilerin beğenisine sunuluyor. İşletmeciliğini Mehmet Çolak’ın yaptığı mekânın mutfağında organik ürünler kullanılıyor.

İtalyan lezzeti

Mezzaluna, yaz mevsimine girerken menüsüne eklediği İtalyan lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Menüde iki kişilik sunulan “Tagliere di antipasti” tabağı bresola, parma jambonu, füme dana eti ve İtalyan peyniri çeşitlerinden oluşuyor. Makarnalara eklenen mozzarella ve pesto soslu “Mezzi paccheri al pesto con mozzarella” sunumlarıyla öne çıkıyor.

Kuşkonmaz menü

Park Hyatt İstanbul, 4000 yılı aşkın süredir yetiştirilen, vücut sistemlerinde detoks görevi gören, anti-aging yani yaşlanma karşıtı özelliğiyle bilinen, folik asit ve afrodizyak kaynağı kuşkonmaza özel bir menü hazırladı. Kuşkonmaz menüsü, 1 Temmuz – 30 Eylül tarihlerinde başlangıç, ana yemek ve tatlı seçenekleriyle Park Hyatt’ın deneyimli şeflerinin yorumuyla sunulacak.