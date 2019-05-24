Diz ve dirseklerdeki kararmalara elveda
Yasemin MİRAS
ymiras@hotmail.com
info@sislilazer.com
Kısa elbiseler, şortlar veya dizlerinizi gösteren herhangi bir şey giymekten çekiniyorsanız bu haftaki yazımı dikkatlice okumalısınız. Evde yapabileceğiniz bütün alternatif uygulamaları araştırdım.
ZERDEÇAL TOZU
- 1 çay kaşığı zerdeçal tozu
- 2 çorba kaşığı süt
- 1 çay kaşığı bal
YAPILIŞI: Bal, zerdeçal tozu ve sütü bir karışım halinde karıştırın. Bunu dirseklere ve dizlere uygulayın. İki dakika boyunca dairesel hareketlerle masaj yapın ve yaklaşık 20 dakika bekletin. Suyla durulayın. Haftada 3 kere tekrarlayın.
SİRKE VE YOĞURT
Sirkedeki asetik asit ve yoğurttaki laktik asit birleştiği zaman diz ve dirseklerinizdeki kararmalar için harika bir temizleyici haline gelecektir.
- 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı elma sirkesini karıştırın.
- Bu karışımı cildinize uygulayın.
- 15 dakika bekleyin ve sıcak suyla yıkayın. Bunu haftada 3-4 kez tekrarlayın.
YULAF EZMESİ
Sağlığa olan faydalarının yanı sıra, yulaf ezmesi cilt tonunuzu kusursuzlaştırır. Tek ihtiyacınız limon suyu, yulaf ezmesi ve tuz.
- Yarım limon suyunu, yarım yemek kaşığı yulaf ezmesini ve 1 tutam tuzu karıştırın.
- Dairesel hareketlerle 10-15 dakika boyunca diz ve dirseklerinize masaj yapın ve sıcak su ile durulayın.
- En iyi sonuca ulaşmak için haftada 3-4 kez tekrarlayın.
CİLTTEKİ KARARMALARIN NEDENLERİ
- Güneş ışığı gibi çevresel faktörler
- Stres
- Kir ve toz gibi hijyenik durumlar
- Genetik faktörler
- Sürtünme ile oluşan tahribat
- Kuru cilt
- Peeling sırasında diz bölgesini atlamak
- İlaçlara verilen reaksiyon
- Hormonal dengesizlikler