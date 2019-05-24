Diz ve dirseklerdeki kararmalara elveda

ymiras@hotmail.com

info@sislilazer.com

Kısa elbiseler, şortlar veya dizlerinizi gösteren herhangi bir şey giymekten çekiniyorsanız bu haftaki yazımı dikkatlice okumalısınız. Evde yapabileceğiniz bütün alternatif uygulamaları araştırdım.

ZERDEÇAL TOZU

- 1 çay kaşığı zerdeçal tozu

- 2 çorba kaşığı süt

- 1 çay kaşığı bal

YAPILIŞI: Bal, zerdeçal tozu ve sütü bir karışım halinde karıştırın. Bunu dirseklere ve dizlere uygulayın. İki dakika boyunca dairesel hareketlerle masaj yapın ve yaklaşık 20 dakika bekletin. Suyla durulayın. Haftada 3 kere tekrarlayın.

SİRKE VE YOĞURT

Sirkedeki asetik asit ve yoğurttaki laktik asit birleştiği zaman diz ve dirseklerinizdeki kararmalar için harika bir temizleyici haline gelecektir.

- 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı elma sirkesini karıştırın.

- Bu karışımı cildinize uygulayın.

- 15 dakika bekleyin ve sıcak suyla yıkayın. Bunu haftada 3-4 kez tekrarlayın.

YULAF EZMESİ

Sağlığa olan faydalarının yanı sıra, yulaf ezmesi cilt tonunuzu kusursuzlaştırır. Tek ihtiyacınız limon suyu, yulaf ezmesi ve tuz.

- Yarım limon suyunu, yarım yemek kaşığı yulaf ezmesini ve 1 tutam tuzu karıştırın.

- Dairesel hareketlerle 10-15 dakika boyunca diz ve dirseklerinize masaj yapın ve sıcak su ile durulayın.

- En iyi sonuca ulaşmak için haftada 3-4 kez tekrarlayın.

CİLTTEKİ KARARMALARIN NEDENLERİ

- Güneş ışığı gibi çevresel faktörler

- Stres

- Kir ve toz gibi hijyenik durumlar

- Genetik faktörler

- Sürtünme ile oluşan tahribat

- Kuru cilt

- Peeling sırasında diz bölgesini atlamak

- İlaçlara verilen reaksiyon

- Hormonal dengesizlikler