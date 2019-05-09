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  3. Yönetmen Akay: Televizyon 5 yıl içinde yeryüzünden silinecek

Yönetmen Akay: Televizyon 5 yıl içinde yeryüzünden silinecek

Yönetmen Akay: Televizyon 5 yıl içinde yeryüzünden silinecek

Yönetmen Ezel Akay, sinema ve televizyon sektörünün geldiği noktayı değerlendirerek, "Televizyon önümüzdeki 5 yılda yeryüzünden tamamen silinecek. 24 saat aynı kanalı seyretme geleneği tamamen ortadan kalkacak" dedi.

Öğrencilerle bir araya gelen Akay, sinema ve Televizyon sektörünü, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı ve daha sonra soruları yanıtladı.

"TEMEL NEDENİ EKONOMİK"

Dizi sürelerinin uzun olmasının sektörün yıllardır yaşadığı bir problem olduğuna dikkat çeken Ezel Akay, "Uzun dizilerin problemi dizilerin kendilerinin uzun olması değil. Onları üretirken yaşanan üretim sorunları çok ağır. Diziler bütün dünyada ikiye bölünerek seyrediliyor. Bunun temel nedeni ise ekonomik. Televizyonların reklam gelirleri çok düşük olduğundan dizilerin bütçesini karşılamak için dizileri daha uzun yapmak zorunda kaldılar. 10-15 yıldır bu böyle devam ediyor” dedi.

‘BÜTÜN TELEVİZYONLARIN ARKASINDA BİR İNTERNET KABLOSU YER ALACAK’

“Eğer televizyonlar klasik reklamlar dışında gelir kaynakları bulmazlarsa dizilerin uzunluğu böyle devam edecek” diyen devam eden Akay,  “Televizyon önümüzdeki 5 yıl içinde tamamen yeryüzünden silinecek. En azından Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesinde böyle olacak. Sektör yepyeni formatlara geçecek. Dolayısıyla 24 saat aynı kanalı seyretme geleneği tamamen ortadan kalkacak. Dijital sistemler ve internet sayesinde bütün televizyonların arkasında bir internet kablosu yer alacak. İnsanlar seçerek istedikleri dizi ve filmleri izleyecekler. Şu an konuştuğumuz birçok şey, yakın zamanda geçmişte kalacak" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin de bu dijital değişime ayak uydurduğunu belirten Ezel Akay, bu konuda son 5 yılda önemli adımların atıldığını söyledi. Pembe dizi olarak tabir edilen uzun formatlı dizilerin özel bir izleyici kitlesi olduğuna dikkat çeken Akay, seyirci kitlesi yüksek olduğundan bu dizilerin devam edeceğini ifade etti.

(Sputnik News)

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