Yeşilçam filmleri dijitalde

İzlemeye doyamadığımız Yeşilçam filmleri, evde kalan sinemaseverlerle yeniden buluşuyor. Masalsı anlatımıyla melodramdan güldürüye, polisiyeden fantastiğe kadar pek çok türde Yeşilçam filmi, çeşitli YouTube kanallarında izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

”Hababam Sınıfı” serisi başta olmak üzere birçok başyapıta imza atan Arzu Film, YouTube hesabından Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul, Tarık Akan, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kartal Tibet ve Hülya Koçyiğit gibi ustaların filmlerini arşiv niteliğinde paylaşıyor.







EVLERE KONUK OLUYOR



Türker İnanoğlu tarafından kurulan Erler Film, 60 yıllık arşivini sergiliyor. Başta ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filmi olmak üzere ‘Kapıcılar Kralı’, ‘Köşeyi Dönen Adam’, ‘Düttürü Dünya’ ve ‘Yoksul’ adlı yapımlarla öne çıkan Şeref Film, önemli yapıtları restore edilmiş halleriyle buluşturuyor. Moroğlu Film’in YouTube sayfasında, ‘Reis Bey’, ‘Zeynepler Ölmesin’, ‘Kan Çiçeği’, ‘Küçüksün Yavrum’ ve ‘Sesini Arayan Kadın’ filmleri bulunuyor.