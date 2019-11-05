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  3. Yeni Terminatör ne kadar izlendi? İşte gişe rakamları

Yeni Terminatör ne kadar izlendi? İşte gişe rakamları

Yeni Terminatör ne kadar izlendi" İşte gişe rakamları

Deadpool'un yönetmeni Tim Miller'ın; bilim kurgu, macera ve aksiyon türündeki yeni filmi "Terminatör: Kara Kader" izleyici ile buluştu.

Tüm zamanların en önemli aksiyon ve bilim-kurgu filmlerinden biri olarak kabul edilen Terminator’ün devam halkası olan filmde ‘Terminator’ karakterini bir kez daha Arnold Schwarzenegger canlandırıyor. Tim Miller’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Schwarzenegger’a ‘Sarah Connor’ karakteri ile Linda Hamilton eşlik ediyor.

TERMİNATÖR: KARA KADER FİLMİNİN KONUSU NE?
Gelecekten gelen Terminatörlere karşı mücadele eden Sarah Connor ile insan-cyborg hibridi Grace'in, T-1000'in güncellenmiş hali bir Terminatörün peşinde olduğu genç bir kızı korumaya çalışmalarını konu ediniyor.

GİŞEDE NE KADAR İZLENDİ?
1 Kasım’da vizyona giren filmin süresi 128 dakika… Box Office verilerine göre Terminatör: Kara Kader filmini ilk 3 günde Türkiye’de 50.930 kişi izledi. Film 1 milyon 117 bin TL hasılat yaptı.

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