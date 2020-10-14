Yeni nesil dijital defile

Tasarımcı Niyazi Erdoğan, moda şovuna tamamı dijital ortamda üretilmiş bir koleksiyon ve defileyle katıldı. “Sürdürülebilirlik konusu henüz materyaller üzerinde daha çok tartışılırken, asıl düşünülmesi gerekenin üretim süreçleri, harcanan iş gücü ve enerji tüketimi olduğunu düşünüyorum” diyen tasarımcı, koleksiyonunu hazırlarken İstanbul’un bir kültür mozaiği olan Tatavla bölgesinden ilham aldığını söyledi.

DEĞİŞİME AYAK UYDURDUK



Tuvana Büyükçınar Demir ‘Tuvanam Vanilla SS 2021’ adlı koleksiyonunu defileyle tanıttı. Çekimleri GalataPort İstanbul’da gerçekleştirilen koleksiyon için Büyükçınar ‘’Işıltı dünyasında çok uzak bir noktada yeni bir koleksiyonla çıktım. Pandeminin bize öğrettiği yeni hayatın getirdiği olaylar ve yaşam tarzlarına karşı büyük bir heyecanla doğmuş bir koleksiyon. Değişime ayak uydurmak zorundaydık’’ dedi. Tuba Ergin de ‘Dünya dışı yaşamlar mümkün mü?’ sorusundan ilham aldığı ‘TERRAFORM’ adını verdiği koleksiyonunu görücüye çıkardı.