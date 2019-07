Yaz akşamlarına renk katacak 6 film önerisi

1- SİLVER LİNİNGS PLAYBOOK

Dram ve komediyi bir araya getiren film, birbirine umut ışığı olan Pat (Bradley Cooper) ve Tifanny’nin (Jennifer Lawrance) muhteşem öyküsünü anlatıyor. Bipolar bozukluğu sebebiyle bir rehabilitasyon merkezinde 8 ay tedavi gören Pat’in tek amacı eski eşini geri kazanmaktır. Fakat kendi problemleri olan Tifanny ile tanıştığında işler beklenmedik bir hal alır.

2- THE PURSUİT OF HAPPYNESS

Film, hayattaki tek varlığı oğlu Christopher (Jaden Smith) olan Chris Gardner’ın (Will Smith) yaşam mücadelesini anlatıyor. Yaşadığı maddi sıkıntılardan dolayı eşi tarafından terk edilen ve dairesinden çıkarttırılan Chris, oğluyla arasındaki sevgi ve güven bağı sayesinde hayata tutunur. Size umut aşılayacak bu filmi listenize mutlaka ekleyin!

3- THE PERKS OF BEİNG A WALLFLOWER

Başrollerini Charlie (Logan Lerman), Sam (Emma Watson), ve Patrick’in (Ezra Miller) paylaştığı The Perks of Being a Wallflower sizi lise yıllarınıza götürüyor. Geçmişinde yaşadığı psikolojik tramvalardan dolayı içine kapanık bir genç olan Charlie, liseye geçtiğinde Sam ve Patrick ile tanışır. Özgür ruhlu bir genç kız olan Sam ve onun üvey kardeşi Patrick, Charlie’ye sosyal bir hayatın kapılarını açar. Bu sayede yeni deneyimler edinmeye başlayan ana karakterimiz karanlık dünyasından çıkmayı başarabilecek midir?

4- RED SPARROW

Yetenekli bir balerin olan Dominika Egorova’nın (Jennifer Lawrence) hayatı, bedenini bir silah olarak kullanacağı ‘Sparrow School’ isimli Rus istihbarat servisine davet edilmesiyle değişir. Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan ve donanımlı bir ajan olan Dominika’nın ilk görevi CIA ajanı Nate Nash (Joel Edgerton) ile yakınlaşıp onun için çalışan Rus köstebeği açığa çıkarmaktır. Francis Lawrence’ın yönettiği gerilim türündeki Red Sparrow başarılı bir casusluk filmi.

5- CATCH ME IF YOU CAN

Usta yönetmen Steven Spielberg’in yönettiği, gerçek hayattan uyarlanan film, bir FBI ajanı ile genç bir suçlunun izleyenleri hayrete düşürecek kaçma-kovalama hikayesini anlatıyor. Anne, babası boşanan Frank (Leonardo Dicaprio) evi terk edip adını değiştirir. Sahte bir pilot lisansı çıkartıp birçok ülkeye seyahat eden suçlu, bununla da yetinmeyip farklı meslek gruplarının kılığına girer ve hazırladığı sahte çeklerle ödeme yapar. Özverili bir FBI ajanı olan Carl Hanratty (Tom Hanks), Frank’in peşindedir fakat işi o kadar da kolay olmayacaktır.

6- THE TRUMAN SHOW

1998 yapımı film, akıllara kazınacak muhteşem senaryosu ve Jim Carrey’nin üstün performansıyla izleyenleri uzun süre etkisinde bırakıyor. Truman Burbank (Jim Carrey), Seaheaven isimli adada ailesiyle mutlu bir hayat sürmektedir. Fakat tüm bunlar bir kurgudan ibarettir ve Truman’ın haberi olmadan kayıt altına alınan yaşantısı 24 saat boyunca bir televizyon kanalından yayınlanmaktadır.