04 Ocak 2021 Pazartesi 01:25 | Son Güncelleme:
Yayınevleri artık George Orwell'i özgürce basacak
21 Ocak 1950 tarihinde hayatını kaybeden İngiliz gazeteci ve romancı George Orwell'ın eserlerinin büyük çoğunluğunun, 70 yıl süren telif hakkı 1 Ocak 2021 itibarıyla son buldu.
Türkiye’de ve dünyada çok sayıda yayınevi de böylelikle George Orwell kitaplarını varislerine telif ödemeden ilk kez basabilmek için kolları sıvadı. Orwell’in 1984, Hayvan Çiftliği gibi kült kitapları filmlere de konu olabilecek.