"Yaşamak" 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde finale kaldı

Mezarcı filmi ile uluslararası birçok festivalden ödüller ile dönen ünlü yönetmen Talip Karamahmutoğlu’nun Almanya’da çektiği ‘Yaşamak’ isimli son filmi, 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde finale kaldı. Bu sene, festivalin jüri başkanlığını Hindistanlı yapımcı ve yönetmen Leena Yadov seçildi.

Festivalin diğer jüri üyeleri ise, sinema dünyasının önemli isimlerinden oluşmakta: Yönetmen Ömür Atay, bir diğer yönetmen Rodd Rathjen, film eleştirmeni ve köşe yazarı Alin Taşcıyan, oyuncu ve yapımcı Tuba Ünsal.

Yönetmenliğini Talip Karamahmutoğlu'nun yaptığı ‘Yaşamak’ isimli filmde, Almanya'da devlet tarafından elinden alınan çocuğunu geri almak için tek başına mücadele eden bir annenin zorlu savaşı anlatılırken, çocuğun başkaları tarafından dizayn edilen hayatına da tanıklık edeceğiz. Filmi başrollerinde "8 Saniye " filminden tanıdığımız Türk asıllı Alman oyuncu Esra İnal, Hakan Uğurlu, Reiner Wagner, Erkan Petekkaya ve Willma Elles gibi ünlü oyuncuların oynadığı film, Dünya prömiyerini Suç ve Ceza Film Festivali'nde yapacak.