Yarın vizyona girecek filmler neler? 22 Kasım Cuma vizyona giren filmler sizlerle

Yarın vizyona girecek filmler neler? merak ediliyor. Sinemaseverler 22 Kasım Cuma günü hangi filmlerin vizyona gireceğini araştırıyor. Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 3 film vizyona girecek. 22 Kasım Cuma vizyona giren filmler arasında ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran, başarılarıyla Time dergisine kapak olan Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi yer alıyor. Vizyona giren yabancı filmler arasında ise Doktor Uyku ve Üzgünüz Size Ulaşamadık filmleri yer alıyor.

CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU

Vizyon Tarihi: 22.11.2019

Süre: 141 Dakika

Tür: Dram

Ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran, başarılarıyla Time dergisine kapak olan Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi 22 Kasım’da vizyona giriyor. Özer Feyzioğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu, Barış Pirhasan’ın senaryosunu yazıp Fahir Atakoğlu’nun müziklerini yaptığı filmin yapımcılığını Dijital Sanatlar üstleniyor. Halterde aşılması güç, neredeyse imkansız başarılara imza atan, “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçilen efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu, kariyerine 47 Dünya Rekoru, üst üste 3farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalyası, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve nice başarılar sığdırdı. Kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçti. Dünya rekoruna ilk imzasını attığında, 15 yaşındaydı. Türkiye’ye güreş dışında olimpiyatlarda altın madalya kazandıran ilk sporcu da olan Naim Süleymanoğlu, ardında kırılması imkansız rekorlar bıraktı. Genç ve yetenekli oyuncu Hayat Van Eck’i Süleymanoğlu rolünde izleyeceğimiz “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminde , babası Süleyman Süleymanoğlu’nu Yetkin Dikinciler, annesi Hatice Süleymanoğlu’nu Selen Öztürk canlandırıyor. Gürkan Uygun’u ise Naim Süleymanoğlu’nun halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu adım adım dünya spor arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri rolünde izleyeceğiz. CGV Mars aracılığıyla 22 Kasım’dan itibaren izleyiciyle buluşacak filmde, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe ve Uğur Güneş ile İsmail Hacıoğlu gibi birbirinden değerli oyuncular da rol alıyor.

DOKTOR UYKU

Vizyon Tarihi: 22.11.2019

Süre: 152 Dakika

Tür: Korku

Çocukluğunda yaşadıklarının karanlık gölgesi altında yaşayan Danny, travmalarıyla boğuşmaktan yorgun düşmüş ve alkole bağımlı hale gelmiştir. Babasının umutsuzluk, alkolizm ve şiddetli mirasından kurtulmak için çabalayıp duran Danny, New Hampshire kasabasında, onu ayakta tutan bir destek grubuyla yerleşir ve "parlama" gücü sayesinde ölenlerin son anlarında onlara huzur verebildiği bir bakım evi işine girer. Bu arada Amerika'nın dört bir yanındaki otoyollarda, True Knot adı verilen bir topluluğun üyeleri refah arayışında dolaşıp durmaktadır. Çoğunlukla zararsız ve yaşlı görünen bu grupla ilgili gerçek ise oldukça korkunçtur. Danny, kendisiyle benzer yeteneklere sahip bir kız olan Abra Stone ile psişik bağ kurduğunda, bu grubun yetenekli olanları hedef aldığını fark eder. Bu grup yetenek sahibi çocukların işkence gördükleri sırada çıkan "parıltılarının buharını" teneffüs ederek yarı ölümsüz hale gelmişlerdir. Gördüğü en yüksek psişik güce sahip olan Abra, Danny'i şeytanlarıyla yüzleştirecek ve kendi ruhu için bir savaşa sürükleyecektir...

ÜZGÜNÜZ SİZE ULAŞAMADIK

Vizyon Tarihi: 22.11.2019

Süre: 101 Dakika

Tür: Dram

2008 Ekonomik Krizi çoğu insanın olduğu gibi Ricky’nin de işini kaybetmesine neden olmuştur. O zamandan beri gittikçe büyüyen borçlarla boğuşan ailesini bu durumdan kurtarmak isteyen Ricky, teslimatlarından kendisinin sorumlu olacağı bir kargo şirketinde işe başlar. Büyük bir fırsat olarak gördüğü bu iş hayatlarını düşündüğü gibi kolaylaştırmaz ve Ricky ailesine artık zaman ayıramaz olur. Aralarındaki bağ çok güçlü olsa da bu zorlu süreç hiçbiri için kolay olmayacaktır.