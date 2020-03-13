‘Ya İstiklal Ya Ölüm' 16 Mart'ta başlıyor!

Dizide Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran oyuncu İlker Kızmaz ile yönetmen Yasin Uslu, dizinin hazırlık sürecini, çekim aşamalarını ve hikâyesini anlattı.

Mebusların İstanbul'dan Ankara'ya gitmesinin ve Ankara'da TBMM'nin kuruluş sürecinin dizide anlatılacağının altını çizen İlker Kızmaz, seyircinin 6 haftalık tarihi süreçte yaşanılan zorluklara tanık olacağını belirtti.

Dönem dizilerinin öğretici olduğunu söyleyen Kızmaz, “Altı haftada bunu yapan insanların hikâyesini, 10 haftada çekerken zorlanıyoruz. Ama onların yaptıklarından güç alarak daha da iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz 23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM'nin açıldığını biliyoruz ama nasıl açıldığını, insanların ne meşakkatlere katlanarak olayı gerçekleştirdiklerini bilmiyoruz.

Neler yaşandığını ben bu kadar bilmiyordum. Onları daha fazla öğrenme şansım oldu. İzleyenler de umarım böyle hisseder ve emeklerin değerini fark eder. Dönem işlerinin yapılması, geçmişin ve tarihin anlatılması açısından bence çok iyi, umarım izleyenler çok beğenir.” şeklinde konuştu.

Dönem dizi ve filmlerinde seyirciyi en çok etkileyen şeyin o dönemi yansıtan dış mekanlar olduğunu belirten Uslu, “Burada bizim en büyük zorluğumuz, zamanın darlığında bunu başarabilmekti. Olabildiğince başardık. Harici mekanlarda iyi yapmaya gayret ettik. Çünkü bu proje bana teklif edildiğinde, benim en çok istediğim şey dışarıyı görmekti. TRT'den bize çok güzel imkanlar verildi ve şartlar oluşturuldu. Biz de dış mekan çekimlerini gerek platoda gerek gerçek mekanlarda başarmaya gayret ettik.” dedi.