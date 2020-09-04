04 Eylül 2020 Cuma 04:01 | Son Güncelleme:
Hollanda’nın Den Bosch kentinde bulunan Kuzey Brabant Müzesi, Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh’un “Kadın Başı” adlı tablosunu, Londra’daki Christie’s Müzayede Evi’nden 1,6 milyon euroya aldı. Müze, uzun süredir bu tablonun peşindeydi.
Vincent van Gogh'un Kadın Başı adlı tablosu 1.6 milyon euroya evine geri döndü
Kuzey Brabant Müzesi, Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh'un “Kadın Başı” adlı tablosunu Londra'daki Christie's Müzayede Evi'nden 1,6 milyon euroya aldı.
Hollanda’nın Den Bosch kentinde bulunan Kuzey Brabant Müzesi, Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh’un “Kadın Başı” adlı tablosunu, Londra’daki Christie’s Müzayede Evi’nden 1,6 milyon euroya aldı. Müze, uzun süredir bu tablonun peşindeydi.