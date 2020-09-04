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  3. Vincent van Gogh'un Kadın Başı adlı tablosu 1.6 milyon euroya evine geri döndü
04 Eylül 2020 Cuma 04:01 | Son Güncelleme:

Vincent van Gogh'un Kadın Başı adlı tablosu 1.6 milyon euroya evine geri döndü

Vincent van Gogh'un Kadın Başı adlı tablosu 1.6 milyon euroya evine geri döndü

Kuzey Brabant Müzesi, Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh'un “Kadın Başı” adlı tablosunu Londra'daki Christie's Müzayede Evi'nden 1,6 milyon euroya aldı.

Hollanda’nın Den Bosch kentinde bulunan Kuzey Brabant Müzesi, Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh’un “Kadın Başı” adlı tablosunu, Londra’daki Christie’s Müzayede Evi’nden 1,6 milyon euroya aldı. Müze, uzun süredir bu tablonun peşindeydi.

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