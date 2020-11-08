'Uzak Ülke'ye Soçi'den ‘En İyi Yönetmen' ödülü

Yönetmen ve senarist Erkan Yazıcı’nın, Karadeniz’de 1925’te geçen bir mübadele hikâyesini konu alan “Uzak Ülke” filmi, 8’inci Uluslararası Soçi Film Festivali’nde ‘En İyi Yönetmen’ ödülünü aldı. Yazıcı, “Sinemanın kolektif bir iş olduğuna inanıyorum. Önemli bir festivalden bu ödülü almak benim için önemli” dedi.