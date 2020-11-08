08 Kasım 2020 Pazar 21:43 | Son Güncelleme:
'Uzak Ülke'ye Soçi'den ‘En İyi Yönetmen' ödülü
Yönetmen ve senarist Erkan Yazıcı'nın “Uzak Ülke” filmi, 8'inci Uluslararası Soçi Film Festivali'nde ‘En İyi Yönetmen' ödülünü aldı.
Yönetmen ve senarist Erkan Yazıcı’nın, Karadeniz’de 1925’te geçen bir mübadele hikâyesini konu alan “Uzak Ülke” filmi, 8’inci Uluslararası Soçi Film Festivali’nde ‘En İyi Yönetmen’ ödülünü aldı. Yazıcı, “Sinemanın kolektif bir iş olduğuna inanıyorum. Önemli bir festivalden bu ödülü almak benim için önemli” dedi.