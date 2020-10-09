Usta oyuncu Şener Şen 'Zenginler Mutfağı' oyunu ile izleyici karşısına çıkacak

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan oyunun yönetmenliğini Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal üstleniyor. Oyunda aynı zamanda Gizem Ergün ve Onay Kaya rol alıyor.