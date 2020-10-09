09 Ekim 2020 Cuma 01:07 | Son Güncelleme:
Usta oyuncu Şener Şen 'Zenginler Mutfağı' oyunu ile izleyici karşısına çıkacak
Usta oyuncu Şener Şen'i yıllar sonra tekrar tiyatro sahnesine döndüren ‘Zenginler Mutfağı', 21 Ekim'de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda izleyicinin karşısına çıkacak.
Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan oyunun yönetmenliğini Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal üstleniyor. Oyunda aynı zamanda Gizem Ergün ve Onay Kaya rol alıyor.