Ünlü tasarımcılar Mercedes-Benz Fashıon Week İstanbul'u değerlendirdi: Yeni dünya düzenine selam çaktık

Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteğiyle düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'da 37 tasarımcı ve tasarım markası, toplam 30 defile sundu. Çekimleri Galataport İstanbul’da yapılan etkinliğe katılan ünlü tasarımcılar, Türk moda sektörünün dijital ortamda daha geniş kitleleri ulaştıklarını söyledi.



ŞÜKRÜ BEKDİKHAN: DAHA ÇOK PAZARA ULAŞTIK



Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı: Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, büyük bir dönüşüm geçirerek dijital platformlara taşındı. Türk tasarımcıların global ölçekte tanıtılması açısından dijitalleşme büyük bir avantaj sağladı. Dijital etkinliklerin yalnızca pandeminin değil, içinde yaşadığımız çağın doğal bir sonucu olduğunu düşünüyorum. MBFWI de bu avantajlardan faydalanarak bu sezon, daha önce erişmediği pazarlara ulaşma şansı buldu.

ÖZLEM SÜER: BİR TARİHE TANIKLIK ETTİK



Türkiye’de ilk kez gerçekleşen dijital moda haftası, demokratik bir yeni dünya düzenine selam veren bir deneyim. Herkesin defileyi front row’dan izleyebildiği yeni bir konumlanma hali. Tarihe tanıklık ettiğimiz özel zamanlardan geçiyoruz. Dijitalin gelenekselden daha avantajlı olduğu nokta, defilenin zaman ve mekândan bağımsız olarak post-modern bir ulaşılabilirlik sunması.

MEHTAP ELAİDİ: TİCARİ ANLAMDA SEVİNDİRİCİ



Defilelerin dijital ortama taşınması elbette ulaştığımız kişi anlamında bir açılım yarattı, bundan oldukça memnunuz. BOF ve Vogue Runway gibi global platformların da MBFWI’nin bir iş ortağı olmasıyla defilelerin online’da birçok farklı kanalda yayınlanması ulaşılan kitlenin genişlemesine kesinlikle katkıda bulundu. Defile sonrasında birçok pozitif geri dönüş aldık. Aldığımız dönüşler ticari anlamda bizi en çok sevindiren taraf oldu.

NİYAZİ ERDOĞAN: VERİMLİ VE UMUT VERİCİ



Bu yıl ilk defa dijital olarak düzenlenen moda haftası büyük bir ilgiyle karşılandı. Defileler ve canlı yayınlar hem Türkiye’de ve hem de dünyada merakla takip ediliyor. Bu organizasyonun bana en büyük avantajı kesinlikle üretme isteği yaratması. Global çapta tüm sektörlerin ve tüm insanlığın etkilendiği bu dönemde Türk tasarımcılarla yan yana yeni tasarımlar üretmek, sunmak ve bir bütünün parçası olmak beni verimli ve umutlu kıldı.