Ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli'nin umut konseri milyonları ağlattı

Ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, koronavirüs salgını nedeniyle paskalya konserini internet üzerinden verdi. Sosyal mesafenin önemsendiği bugünlerde 61 yaşındaki sanatçı, “Umut İçin Müzik” adlı konserini Duomo di Milano Katedrali’nde seyircisiz bir şekilde sahneledi. Virüs nedeniyle kapalı olan katedral, Bocelli için açıldı. Bocelli’ye orguyla Emanuele Vianelli’nin eşlik etti. YouTube’dan canlı yayınlanan konseri 3,4 milyon kişi seyretti. Konseri gözyaşları içinde takip eden Bocelli’nin hayranları, performans hakkında, “Büyüleyici”, “Muhteşem”, “İtalya için iyileştirici” benzeri yorumlar yaptı.