Ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli'nin umut konseri milyonları ağlattı
Milano'daki Duomo di Milano Katedrali'nde boş koltuklar karşısında paskalya konseri veren Andrea Bocelli, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, koronavirüs salgını nedeniyle paskalya konserini internet üzerinden verdi. Sosyal mesafenin önemsendiği bugünlerde 61 yaşındaki sanatçı, “Umut İçin Müzik” adlı konserini Duomo di Milano Katedrali’nde seyircisiz bir şekilde sahneledi. Virüs nedeniyle kapalı olan katedral, Bocelli için açıldı. Bocelli’ye orguyla Emanuele Vianelli’nin eşlik etti. YouTube’dan canlı yayınlanan konseri 3,4 milyon kişi seyretti. Konseri gözyaşları içinde takip eden Bocelli’nin hayranları, performans hakkında, “Büyüleyici”, “Muhteşem”, “İtalya için iyileştirici” benzeri yorumlar yaptı.