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  3. Ünlü film festivaline koronavirüs engeli

Ünlü film festivaline koronavirüs engeli

Ünlü film festivaline koronavirüs engeli

Fransa'da 12-23 Mayıs'ta yapılması planlanan 73. Cannes Film Festivali, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Fransa'da 12-23 Mayıs'ta yapılması planlanan 73. Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

AA'nın aktardığı habere göre, Cannes Film Festivali, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösteriliyor.

Fransa'da resmi verilere göre, şu ana kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi.


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