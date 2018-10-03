Türkler'in Çin'de yeni rotası imparatorun gizemli yeraltı ordusu

Çin´in en eski kentlerinden biri olan Xian´a gidişin nedeni ise, Milattan Önce 210 yılında yapılan yeraltı ordusu Terracota Askerleri. Binlerce kilometre yol yapan Türkler UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları Listesi´ne alınan ilk Çin imparatoru Qin Shi Huang'ın mezarında bulunan 8 binden fazla toprak askeri görmek için müzeye akın ediyor. Günde 40 bin ziyaretçinin gittiği dünyaca ünlü müzeyi DHA´da görüntüledi.

Türk turistler Şanghay'dan 1500 kilometre yol yaparak görmeye geldiler

Türkler Çin Seddi dışında artık yeraltı ordusunu görmeye geliyor. O Türkler'den biri olan Yusuf Emre Koç gizemli yeraltı ordusunu görmek için Şanghay'dan 1,500 kilometre yol yaparak Xian'a geldi.

Koç, "Burası önemli bir turistik merkez. Burası Türkler tarafından da, günden güne de daha fazla zayeret edilmeye başlandığını öğrendik. Bugün de 20 Türk ile karşılaştık burada. Çin sadece Pekin'deki Çin Seddin'den ibaret değil" dedi.

Terracota Askerleri'ni görmeye gelen Mevlüt Tatlıyer ise, "Sırf burayı görmek için Şanghay'dan binlerce kilometre yol yaptık. Dünyadan Türkler de dahil birçok gezgin burayı görmeye geliyor" diye konuştu.

Hepsi birbirinden farklı

Çin tarihinde 11 hanedanlığa başkent olmuş Xian kentindeki mezarda mimikleri ve yüz yapılarına kadar farklı olmalarıyla da dikkat çeken topraktan askerler imparatorun ordusundaki askerlerin bire bir kopyası olarak yapıldığı da araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştı. Heykellerin boyları 183-195 santimetre arasında değişiyor. Kıyafetleri, saçlarının topuzuna kadar askerler birbirinden farklı olarak savaşa hazır konumunda bulunuyor. İmparatorun yer altı mezarını yaptırmasının nedeni ise öldükten sonra topraktan askerlerin kendisini koruyacağı inanışı.

Mezar yapımında 700 bin kişi çalışmış

600 çukurdan sadece 65´i açılırken, mezar yapımında 700 bin kişinin çalıştığı ve 37 yılda yapıldığı tahmin ediliyor. Ordunun 98 kilometrekarelik bir alana yayıldığı da belirlendi. Kazılan çukurlarda kılıç, mızrak, balta, pala, kalkan, mızrak ve ok başı gibi birçok silah bulundu. 40 binden fazla bronz silah parçası bulundu. Yeraltı ordusunun gömen işçilerinin de, mezarın yerinin başkaları tarafından öğrenilmemesi için öldürülerek, bu mezarlara gömüldüğü sanılıyor. Çin'deki tüm beylikleri yenen Qin Shi Huang, Qin Hanedanı'nı kurup kendini imparator ilan ederken mezarı hayattayken yapılmaya başlandı.

Kuyu açan çiftçiler tesedüf eseri buldu

Gizemli ordu 1974 yılında Lintong Bölgesi'nde yerel çiftçiler tarafından kuyu açma sırasında keşfedildi. Topkapı Sarayı´nda da geçen yıllarda sergilenen askerler dışında mezarda 520 atlı, 130 savaş arabası ve 150 süvari atı ile birlikte, savaş aletleri de dahil araç ve gereçleri yer alıyor. Birçok heykel ise yeni bir teknoloji gelişene kadar kimyası bozulmaması için topraktan çıkarılmıyor. Terracotta Ordusu'nun kazılmasından sonra, bazı pişmiş toprak figürlerinde bulunan boyalı yüzey dökülmeye ve kaybolmaya başladı.

"Dünyanın 8 Harikası"ndan biri

"Dünyanın 8 Harikası"dan biri olarak görülen Çin'in ünlü ölümsüz ordusunun eşlik ettiği imparatorun mezarı ise yerin 36 metre altında bulunuyor. Yer altı ordusu için yaklaşık 7 metre derinliğinde, dört ana çukur kazılırken bunlardan en büyüğü ise 230 metre uzunluğunda ve 62 metre genişliğinde olan çukurda 6 binden fazla figür yer alıyor. İkinci ve üçüncü çukurda ise savaş arabalarının yanı sıra süvari ve piyade birimleri ile yüksek rütbeli subaylar ve bir savaş arabası bulunuyor.

(DHA)