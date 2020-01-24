Türkiye'yi Değiştiren Felaketler

4 Nisan 1953. Saat gece yarısı. Çanakkale Boğazı’nın girişi... Dumlupınar Denizaltısı Ege’de katıldığı NATO Blue Sea Tatbikatı’ndan dönüyor… 86 kişilik mürettebatıyla su üstünde seyreden Dumlupınar’ın rotası Gölcük Denizaltı Üssü…

İstanbul’dan yola çıkan Naboland isimli İsveç şilebi ise 600 tonluk yükle Çanakkale Boğazı’na doğru yaklaşmaktadır. Olması gerekenden iki kat hızla ve şerit ihlali yaparak… İsveç şilebi 02:15’te Dumlupınar’ı fark ettiğinde artık her çok geçtir. 10 tonluk şilep Dumlupınar’ı altına alarak adeta ezip geçer. Şiddetli çarpışmanın sesi taa Eceabat’tan duyulur. Dumlupınar 1 dakika içinde sulara gömülür. 86 mürettebattan bazıları çarpışmanın etkisiyle denize savrulur.

ZAMAN KISITLI OKSİJEN BİTİYOR

Dumlupınar’ın battığı haber alındıktan sonra Deniz Kuvvetleri ve Genelkurmay’da zamana karşı yarış başlar. Kurtarma gemisinin Çanakkale’ye ulaşması ise saatler sürecektir. 85 metre derine batan denizaltı ile tek irtibat telsiz vasıtasıyla yapılabilmektedir. Mahsur kalan askerlere “Dayanın, kurtarma yola çıktı” diye ümit verilmektedir ancak nafi le. Zaten su alan denizaltının kapalı bölmelerinde oksijen tükendi tükenecek. Kurtarma, kazadan 10 saat sonra olay yerine geldiğinde ise artık her şey için çok geçtir.

Bebeğini görmek uğruna son bir gayretle...

Dumlupınar’da mahsur kalan askerler arasında, çok yakında ikinci çocuğu dünyaya gelecek olan Astsubay Başçavuş Ali Ulvi Erhazar da vardır. Erhazar, bebeğinin yüzünü görebilmek uğruna son bir gayretle denizaltından çıkıp yüzeye çıkmayı dener ancak ciğerleri parçalanarak şehit olur. Erhazar’ın şehadetinin ertesi günü bebeği dünyaya gelse de minik bebek sadece 10 gün hayata tutunabilir.

Son söz ‘Vatan sağ olsun’

Dumlupınar’la son görüşmede Astsubay Çavuş Selami Özben, artık nefes almakta zorlanmaktadır. ‘Dayanın, kurtarma geliyor’ diye mesaj gönderenlere ‘Hey şey için sağ olun teğmenim. Allah razı olsun. Vatan Sağ olsun.’ sözleriyle veda eder.

Dumlupınar’ın belgeseli TRT’de TÜRK Denizcilik tarihinin en kara günlerinden biri, bundan tam 60 yıl önce 4 Nisan 1953’te yaşandı. Türk Donanması’nın o yıllarda en gözde denizaltılarından biri olarak kabul edilen Dumlupınar, Çanakkale’deki Nara Burnu’nda yaşanan faciada 81 denizcinin tabutu oldu. Tam 67 yıl sonra Dumlupınar Faciası’nı konu alan bir belgesel 26 Ocak Pazar akşamı 21.30’da TRT Belgesel’de yayımlanacak. Yukarıda anlattığım tarihi gerçekler ‘Türkiye’yi Değiştiren Felaketler’ belgesel serisinin ilk bölümü olarak yayımlanacak. Yapımcılığını Ahmet Edebali, yönetmenliğini ise Hakan Kerim Karademir’in yaptığı belgesel, dokü-drama olarak çekilmiş bir yapım. Dumlupınar'da yaşananları son derece anlaşılır bir biçimde özetleyen belgeselin canlandırma bölümleri çok etkileyici. Konunun uzmanı kişilerin kısa görüşlerine de yer verilen belgesel, yakın tarihimize ışık tutması bakımından çok mühim. Dumlupınar şehitleri halen denizin 85 metre derinliğinde ebedi istirahatgatlarında. Deniz kuvvetlerimizin yaşadığı bu büyük trajedi eğer Amerika’da yaşanmış olsa onlarca fi lmi yapılırdı.