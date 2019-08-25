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  3. Türkiye'nin Oscar adayı 'Bağlılık Aslı' 20 Eylül'de vizyona girecek

Türkiye'nin Oscar adayı 'Bağlılık Aslı' 20 Eylül'de vizyona girecek

Türkiye'nin Oscar adayı 'Bağlılık Aslı' 20 Eylül'de vizyona girecek

Türkiye'nin 2020'de verilecek Oscar ödülleri için Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film adayı olarak belirlenen "Bağlılık Aslı" filmi 20 Eylül'de vizyona girecek.

Türkiye'nin 2020'de gerçekleştirilecek 92. Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlenen "Bağlılık Aslı" filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Semih Kaplanoğlu’nun yazıp yönettiği, "Bağlılık Üçlemesi"nin ilk filmi olan "Aslı"nın afişi de sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 13 kişilik seçici kurul tarafından Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film dalında Oscar adayı gösterilen filmde Kübra Kip ve Ece Yüksel'in yanı sıra Umur Kurt, Almina Kavcı, Merve Şeyma Zengin, Jale Arıkan ve Osman Alkaş rol alıyor.

Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olarak hayata geçirilen filmin görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos üstleniyor.

Film, modern dünyada kadın ve anne olmanın yarattığı açmazlarla bu durumun kadınların yakın çevreleriyle olan ilişkilerine yansımalarını beyazperdeye aktarıyor.

Müzik direktörlüğünü Anjelika Akbar'ın yaptığı, 20 Eylül'de vizyona girecek filmin konusu özetle şöyle:

"Doğumdan sonra işe başlamak için bebek bakıcısı arayan Aslı, uzun uğraşlardan sonra genç bir bakıcı bulur. Bebek bakıcısı Gülnihal'in de bir bebeği vardır. Gülnihal'in gelişiyle Aslı kendinden bile gizlediği sırlarıyla yüzleşmeye başlar."

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