  • $5,899
  • 6,5796
  • 244.194
  • 89.909
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
30 Mayıs 2019 Perşembe 17:05 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 17:05

Türkiye'den Sziget Festivali'ne 'Yasak Helva'

Türkiye'den Sziget Festivali'ne 'Yasak Helva'

Tüm dünyadan yüzbinlerce müzikseveri "aşkın devrimi" sloganıyla kucaklayan Sziget Festivali’ne Türkiye’den katılacak isim belli oldu. Başarılı sahne performansı gösteren Yasak Helva isimli grup Budapeşte’de gerçekleşecek Sziget’te sahne alma şansı yakaladı.

Uygar Taylan

IF Performance Hall ortaklığında bu sene üçüncüsü gerçekleşen Sziget Talent Turkey 2019 sonuçlandı!
Birbirinden yetenekli finalistler Al'York, Barış Demirel Barıştık Mı, Bi Android, Careful Baloonhead, Dalganabak, MilkyWave, Nelly White Band, Nova Norda, The Kites ve Yasak Helva dinleyicilere adeta bir müzik şöleni yaşatarak jüriye karar aşamasında zor anlar yaşattı. Çekişmeli geçen gecenin sonunda Yasak Helva en iyi sahne performansı sergileyerek dünyanın en büyük festivallerinden biri olan Sziget’te sahne alma şansı yakaladı. Epiqur üzerinden gerçekleşen canlı yayına katılan müzikseverler favori grubunu destekledi ve festivale VIP bilet kazanma fırsatını da yakaladı.

Yasak Helva, 7-13 Ağustos 2019 tarihleri arasında Budapeşte’de gerçekleşecek olan Sziget Festivali’nde Foo Fighters, Ed Sheeran, Florence + The Machine, The National ve James Blake gibi bir çok ünlü isimle birlikte sahne alma ve Türkiye’yi temsil etme şansını kazanmış oldu. Oldukça çekişmeli ve eğlenceli geçen final gecesinin jüri üyeliğini; geçtiğimiz sene Sziget World Music Stage'in kapanışını yapan BaBa ZuLa'dan Murat Ertel, 2017 senesinde World Music Stage'de festival severleri büyüleyen Gaye Su Akyol, müzik yazarı ve %100 Açık Sahne fikrinin yaratıcısı Tolga Akyıldız, DJ/Müzisyen Kaan Düzarat, Feriye Genel Müdürü Elif Erdost, "Ferment Records ve More Management Genel Müdürü" Can Sertoğlu ile Sziget Türkiye Temsilcisi Yonca Temizocak O'Mahony üstlendi.

Festivalde kimler sahne alıyor?
Son yıllarda Türkiye’den çıkan en ilginç ve özgün topluluklardan biri olan, güçlü blues mayasını, gümbür gümbür bir garage rock tınısıyla harmanlayan,  The Ringo Jets, Sziget’in en ilgi gören sahnelerinden Avrupa Sahnesi’nde ülkemiz adına performans sergileyecek.  Ed Sheeran, Foo Fighters, Florence + the Machine, Twenty One Pilots, The 1975, Martin Garrix, Post Malone, James Blake, Franz Ferdinand, Tove Lo, Years & Years, Richie Hawtin, CLOSER, IAMDDB, Razorlight, Yeasayer festivalde sahne alacak isimlerin sadece bazıları.

Hercai 12. Yeni Bölüm Fragmanı İzle

<p>Adana’da dünyaya gelen Fatih Terim, futbol hayatına 2. Ligden 1. Lige yükselen Adana Demirspor’da

Fatih Terim Kimdir?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor

Beşiktaş'taki eğlence merkezi patronu, çalışanlarını ayağa kalkmadıkları için tokatladı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.