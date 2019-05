Türkiye'den Sziget Festivali'ne 'Yasak Helva'

Uygar Taylan

IF Performance Hall ortaklığında bu sene üçüncüsü gerçekleşen Sziget Talent Turkey 2019 sonuçlandı!

Birbirinden yetenekli finalistler Al'York, Barış Demirel Barıştık Mı, Bi Android, Careful Baloonhead, Dalganabak, MilkyWave, Nelly White Band, Nova Norda, The Kites ve Yasak Helva dinleyicilere adeta bir müzik şöleni yaşatarak jüriye karar aşamasında zor anlar yaşattı. Çekişmeli geçen gecenin sonunda Yasak Helva en iyi sahne performansı sergileyerek dünyanın en büyük festivallerinden biri olan Sziget’te sahne alma şansı yakaladı. Epiqur üzerinden gerçekleşen canlı yayına katılan müzikseverler favori grubunu destekledi ve festivale VIP bilet kazanma fırsatını da yakaladı.

Yasak Helva, 7-13 Ağustos 2019 tarihleri arasında Budapeşte’de gerçekleşecek olan Sziget Festivali’nde Foo Fighters, Ed Sheeran, Florence + The Machine, The National ve James Blake gibi bir çok ünlü isimle birlikte sahne alma ve Türkiye’yi temsil etme şansını kazanmış oldu. Oldukça çekişmeli ve eğlenceli geçen final gecesinin jüri üyeliğini; geçtiğimiz sene Sziget World Music Stage'in kapanışını yapan BaBa ZuLa'dan Murat Ertel, 2017 senesinde World Music Stage'de festival severleri büyüleyen Gaye Su Akyol, müzik yazarı ve %100 Açık Sahne fikrinin yaratıcısı Tolga Akyıldız, DJ/Müzisyen Kaan Düzarat, Feriye Genel Müdürü Elif Erdost, "Ferment Records ve More Management Genel Müdürü" Can Sertoğlu ile Sziget Türkiye Temsilcisi Yonca Temizocak O'Mahony üstlendi.

Festivalde kimler sahne alıyor?

Son yıllarda Türkiye’den çıkan en ilginç ve özgün topluluklardan biri olan, güçlü blues mayasını, gümbür gümbür bir garage rock tınısıyla harmanlayan, The Ringo Jets, Sziget’in en ilgi gören sahnelerinden Avrupa Sahnesi’nde ülkemiz adına performans sergileyecek. Ed Sheeran, Foo Fighters, Florence + the Machine, Twenty One Pilots, The 1975, Martin Garrix, Post Malone, James Blake, Franz Ferdinand, Tove Lo, Years & Years, Richie Hawtin, CLOSER, IAMDDB, Razorlight, Yeasayer festivalde sahne alacak isimlerin sadece bazıları.