27 Kasım 2020 Cuma 00:14 | Son Güncelleme:
Türkiye'de en çok izlenen platform Netflix değil
Çevrim içi içerik platformları kullanıcı sayısı bakımından yükselişe geçti. Bununla birlikte Türkiye'de yayıncılık yapan yerli platformların sayısında da artış gösterildi. JustWacth‘a göre Türkiye'de en çok izlenen platform Netflix değil BluTV oldu.
Ülkemizde de hizmet veren JustWatch; dizi, film ve benzeri içerikleri, yayın platformlarını kıyaslayarak satın alma ve kiralama imkanı sunuyor. Site, 2020’nin üçüncü çeyreği için ülkemizde en çok izlenen platformları açıkladı.
Türkiye’de en çok izlenen platform ise BluTV oldu. Hatta JustWacth’a göre, BluTV Türkiye’deki kullanıcıların %43’üne ulaşarak Netflix ve Amazon Prime Video gibi rakiplerine fark attı.
Netflix için bu oran yüzde 24 olurken, Amazon Prime Video için ise yüzde 16 oldu. Aşağıda paylaşılan istatistiği görebilirsiniz.