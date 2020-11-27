Türkiye'de en çok izlenen platform Netflix değil

Ülkemizde de hizmet veren JustWatch; dizi, film ve benzeri içerikleri, yayın platformlarını kıyaslayarak satın alma ve kiralama imkanı sunuyor. Site, 2020’nin üçüncü çeyreği için ülkemizde en çok izlenen platformları açıkladı.

Türkiye’de en çok izlenen platform ise BluTV oldu. Hatta JustWacth’a göre, BluTV Türkiye’deki kullanıcıların %43’üne ulaşarak Netflix ve Amazon Prime Video gibi rakiplerine fark attı.

Netflix için bu oran yüzde 24 olurken, Amazon Prime Video için ise yüzde 16 oldu. Aşağıda paylaşılan istatistiği görebilirsiniz.