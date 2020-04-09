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  3. Türk Tarih Kurumunun arşivindeki bazı eserlere 'evden' ulaşılabilecek

Türk Tarih Kurumunun arşivindeki bazı eserlere 'evden' ulaşılabilecek

Türk Tarih Kurumunun arşivindeki bazı eserlere 'evden' ulaşılabilecek

Türk Tarih Kurumu arşivindeki bazı eserler "Evde Kal" kampanyasına destek amacıyla dijital ortama açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Tarih Kurumu kütüphanesinde yer alan ve ağırlıklı olarak 1928'den önce yayımlanan 14 bin 605 eserin dijital erişimi kütüphanenin internet sayfasından sağlanacak.

Eserlere "t.co/trHw5oJkn5?amp=1" adresinden ulaşılabilecek.

Dijital erişimde, 1331 basımı "Köprülüler", 1326 basımı "Cihad Emr-i Haktır" ve 1328 basımı "Devlet-i Osmaniye'nin Tarih-i Islahatı" başlıca eserler arasında yer alıyor.


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