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  3. Türk sineması 2019'da rekor kırdı! Yaklaşık 1 milyarlık dev hasılat

Türk sineması 2019'da rekor kırdı! Yaklaşık 1 milyarlık dev hasılat

Türk sineması 2019'da rekor kırdı! Yaklaşık 1 milyarlık dev hasılat

Türk sineması 2019'da yaklaşık 1 milyar elde ederek rekor kırdı. Büyük başarıyı Akşam yazarı Barış Kocaoğlu köşesine taşıdı.

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızdan gelen açıklamaya göre, sinema sektörü yeni sinema kanunu ile hızlı bir yükselişe geçti.

Türk sineması 2019'da 980 milyon liralık gişe hasılatıyla bugüne kadarki en yüksek hasılat ile rekor kırarken, 2019 yılı yerli film izleyici sayısı 33,6 milyon, yabancı film izleyici sayısı ise 25,9 milyon oldu. Sinemacılar hem kazandı hem de kazandırdı. Sektöre hareket geldi. İyi ya da kötü birçok film çekilmesi, film sektöründeki emekçilerin özellikle işsiz kalmamasına, para kazanmasına vesile oluyor. Sinemacılar da ülkede toplum olarak kazanıyor. Yerli yapımların bu kadar izlenmesi umut verici...Bir ara yapılan işlerden ümidi kesmiştik ama görüyoruz ki; seyirci sinemayı ne olursa olsun bir şekilde ayakta tutuyor. 2020 yılına da Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in ‘Baba Parası’ filmiyle başlandı.Umarım bu ve birçok yeni Türk Filmi gişede aradığını bulur ve sinemalar hep dolar, taşar.


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