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13 Aralık 2020 Pazar 00:22 | Son Güncelleme:

Türk Sanatları'nın ikinci sergisi açıldı

Türk Sanatları'nın ikinci sergisi açıldı

Türk sanatlarını desteklemek amacıyla düzenlenen 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın “Çini deseni, Ebru, Kalem işi ve Kat'ı” alanlarında yarışan eserlerin sergisinin ikincisi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, dünya sanat tarihi içerisindeki yeri nedeniyle Türk sanatlarının gelişimine katkı yapmanın ve onları desteklemenin öncelikli çalışmaları arasında olduğunu vurguladı.

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