Türk Sanatları'nın ikinci sergisi açıldı

Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, dünya sanat tarihi içerisindeki yeri nedeniyle Türk sanatlarının gelişimine katkı yapmanın ve onları desteklemenin öncelikli çalışmaları arasında olduğunu vurguladı.

