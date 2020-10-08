Türk dizileri, İspanyolların sosyal yaşantısının bir parçası olmaya başladı

Son dönemde İspanyolların Türk dizileri nedeniyle Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğine telefon, elektronik posta ve mektup yoluyla ulaşmaları dikkati çekiyor.



AA'da yer alan haberde yazar Antonio Gala'nın 1993'te yayımlanan "Türk Tutkusu" (Pasion Turca) kitabıyla bu zamana kadar kendilerini Türkiye ile daha çok özdeşleştiren İspanyol halkı, artık Türk dizileriyle Türkiye'ye daha farklı bir açıdan bakıyor.

TÜRK DİZİLERİ BEĞENİNİN ÖTESİNDE İLGİ GÖRÜYOR

Ailesiyle İstanbul'a tatile gelen bir İspanyol kadının, burada Türk turist rehberine aşık olmasını konu alan ve sinemaya da uyarlanan kitabın İspanya'da yarattığı imajı çeşitlendiren Türk dizileri, beğeninin ötesinde ilgi topluyor.

Öyle ki, İspanya'nın birçok kentinde sokakta dolaşırken Türkçe konuştuğunuzu duyan İspanyolların yanınıza gelerek, size Türkçe "Merhaba, nasılsınız?" demesi, Türk dizilerinden veya aktörlerinden bahsetmesi olağan bir şey haline geldi.

"SALGIN, ÇOCUĞUMUZA BÜYÜK BİR DUYGUSAL STRES YAŞATIYOR"

Hatta son dönemde İspanyolların Türk dizileri nedeniyle Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğine telefon, elektronik posta ve mektup yoluyla ulaşmaları dikkati çekiyor. Bunlar arasında senaristleri, aktörleri ve yönetmenleri tebrik etmenin yanı sıra İstanbul'a gitmek, dizilerde gördükleri oyuncularla tanışmak, hayranı olduğu oyuncuya sevdiğini bildiği şekeri göndermek için bile yardım isteyenler bulunuyor.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay'ın izniyle edinilen bazı elektronik posta ve mektup kopyalarında, dizilerin etkisiyle İspanyolların Türk halkına ve Türkiye'ye olan sevgisinin arttığı görülüyor.

Büyükelçi Erginay'a hitaben mektup yazan 70 yaşındaki bir İspanyol'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı olumsuz psikolojiyi Türk dizileri sayesinde aştığını söylemesi, artan ilginin en çarpıcı örneği oldu.

Türk dizileri sayesinde Türkiye hakkında bilmediği birçok şeyi öğrendiğini aktaran İspanyol kadın, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Dünyada Kovid-19 salgını nedeniyle yaşadığımız bu üzücü durum, çoğumuza büyük bir duygusal stres yaşatıyor. Türk dizilerini izleyerek, yaşadığımız dramı unutturan büyük bir rahatlama hissettim. Bazıları anlamsız bulabilir ama Türk dizileri, bu krizi aşmama yardımcı oluyor. Geleneklerinizi, zengin mutfağınızı, muhteşem İstanbul şehrini, sokaklarını, manzaralarını, mükemmel oyunculuk gösteren Türk aktör ve aktrisleri tanıdım. Türk dizilerinin ulaşılamaz kalitesine şahit oldum."

"BU ZORLU SÜRECİ TÜRK DİZİLERİ SAYESİNDE AŞIYORUM"

İspanyollar tarafından Büyükelçiliğe ulaşan diğer mesajlarda ve telefonlarda da sıkça şu ifadeler kaydedildi:

"Ülkenizi, dilinizi tanımasam da salgından dolayı karantinada olduğumuz bu zorlu süreci, Türk dizileri sayesinde aşıyorum. Türkiye'yle ilgili çok fazla önyargımız olduğunu fark ettim. Bize, geleneklerden tarihsel ve doğa güzelliklerine, gastronomiden moda ve müziğe, romantizmden dram ve komediye kadar hayat dersi ve bilgelik veren dizilerinize teşekkür ederim."