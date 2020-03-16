TRT'den yeni dizi... 'Ya İstiklal Ya Ölüm'
TRT 1'in merakla beklenen yeni dizisi “Ya İstiklal Ya Ölüm” ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor.
Başrollerini İlker Kızmaz, Birkan Sokullu, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Mehmet Özgür, Rıza Kocaoğlu, Hilmi Cem İntepe, Melis Sezen, Ushan Çakır ve Altan Erkekli’nin paylaştığı, “Ya İstiklal Ya Ölüm” bu akşam (16 Mart Pazartesi) saat 20.00’de ilk bölümüyle ekrana gelecek.
Yönetmenliğini Yasin Uslu’nun üstlendiği, senaryosunu Funda Çetin’in kaleme aldığı “Ya İstiklal Ya Ölüm” ün ilk bölümünde;
İtilaf devletlerince işgale uğrayan İstanbul’un işgal günü ve sonrasındaki günlerde yaşadığı süreç ile Türk halkının işgal karşısında tek vücut olması anlatılacak.
Tarihler bundan tam 100 sene önce 16 Mart 1920’yi göstermektedir. Bomboş sokakların sessizliğini işgal kuvvetlerine ait askerlerin postal sesleri bozmaktadır. Kamyonlardan inen Hindu ve İngiliz askerlerinin girdiği karakolda çıkan çatışmalar sonucu acı kayıplar yaşanmaktadır.
İstanbul Telgraf Merkezi’ne işgalin haberi ulaştığında moraller bozulmuştur. Fakat böylesine zorlu bir günde dimdik ayakta durmak gerekmektedir. Ankara ile irtibat kurmayı başaran İstanbul Telgraf Merkezi, kendi üzerine düşen vazifeyi öğrenecektir. Ancak işgal kuvvetlerinin oraya da baskın yapması, durumu vahim bir hale getirecektir.
İstanbul’da tüm bunlar yaşanırken, Ankara’da teyakkuz halindedir. İşgal güçlerinin İstanbul’da yaptıkları, Ankara’da bulunan Mustafa Kemal ve yanındakileri de birçok tedbir almaya itmektedir. İstanbul’daki Mebussan Meclisi’nin işgal güçlerince zorla kapatılması, Ankara’da meclis kurma fikrine daha da yardımcı olmuştur ve İstanbul’daki mebuslar zor koşullar altında Ankara’ya gitmeye çalışmaktadırlar.
İstanbul’un işgali halk arasında da huzursuzluğa neden olmuştur ve vatanseverler vatanı kurtarmak için çareler aramaya başlamıştır. Topkapılı Mehmet, Hüsamettin Bey, Ethem Pehlivan, Galip, Halide Edip başta olmak üzere, daha nice isimsiz kahramanın bu işgal karşısında tek bir düşüncesi vardır: “Ya İstiklal Ya Ölüm.”
Ya İstiklal Ya Ölüm 1. bölüm bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de!
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM KÜNYE
YAPIM : KİRLİ KEDİ & ATLANTİS YAPIM
UYGULAYICI YAPIMCI : MEVLANA YÖRDEM
YÖNETMEN : YASİN USLU
SENARYO : FUNDA ÇETİN
GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ : BARIŞ YÜCEL
SANAT YÖNETMENİ : SEDAT PALA
MÜZİK : AYTUĞ YARGIÇ
OYUNCULAR:
İLKER KIZMAZ – MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
BİRKAN SOKULLU - TOPKAPILI
DOLUNAY SOYSERT - HALİDE EDİP
OSMAN SONANT - ALİ FUAT PAŞA
MEHMET ÖZGÜR - MEHMET AKİF ERSOY
ALTAN ERKEKLİ - SALİH HULUSİ PAŞA
KENAN BAL - RIFAT BÖREKÇİ
RIZA KOCAOĞLU - İHSAN PERE
HİLMİ CEM İNTEPE - GALİP
MELİS SEZEN – NAZAN
USHAN ÇAKIR - SALİH BOZOK
DENİZ HAMZAOĞLU - HÜSAMETTİN
FIRAT DOĞRUOĞLU - ADNAN ADIVAR
SERKAN ERCAN - HAFIZ KEMAL
UMUT KARADAĞ - SAGİR
BURAK TAMDOĞAN - FEVZİ PAŞA
MUHAMMET CANGÖREN - HÜSEYİN KAZIM
UMUT KURT – EDİP BEY
TİMUR ÖLKEBAŞ - OSMAN KAHYA
AYTEK ŞAYAN - HAKKI BEHİÇ BEY
MEHMET BİLGE ASLAN – HİKMET SIR KATİBİ
İBRAHİM GÜNDOĞAN - DAMAT FERİT
İSKENDER ALTIN - ŞEYH SADETTİN
BAHAR KERİMOĞLU – MÜJGAN
UĞUR KARABULUT - ALİ ŞÜKRÜ
FIRAT TOPKORUR – SAİT MOLLA
HANDAN YILDIRIM – MENEKŞE
ALPER DÜZEN – YAHYA GALİP
YÜKSEK ÜNAL - KAYYUM AHMET
ÖZGÜR DANİEL FOSTER - BENNET
SERHAT PARIL - CEVAT BEY
GÖRKEM TÜRKEŞ – EŞREF EDİP
BURAK HAKTANIR - NAZMİ CEYLAN
ALEXANDER DAWE – ANDREW RYAN
MUHAMMED EMRE KAYA - ETHEM PEHLİVAN
MEHMET EMİN KADIHAN - HÜSNÜ
PAUL DWYER – ROBBECK
EREN DİNLER – LEON
MUSA EVREN – MÜMTAZ
SAFA TABUR - HAMDİ BEY
DENİZHAN KINACIGİL - TELGRAFÇI RASİM
FATİH ALTUN - CELAL BEY
RECEP CİNİSLİ – ABDÜLAZİZ MECDİ BEY
KEMALETTİN CAYMAZ - YUNUS NADİ
ALPEREN KESKİN - HÜSREV GEREDE
YAKUP KESKİN – KARA VASIF
KENNETH DAKAN- GEORGE MİLNE
GÜNEŞ ÇAĞLAR - RAHİP FREW
GIOVANNI LELLI – ALBAY NELSON
KADİR TATAŞ – MUZAFFER