TRT'den Tutunamayanlar, Kalk Gidelim, Şampiyon ve Payitaht Abdülhamid gibi dizilerin setlerine virüs önlemi

'Tutunamayanlar’, ‘Kalk Gidelim’, ‘Şampiyon’ ve ‘Payitaht Abdülhamid’ gibi birçok diziye ev sahipliği yapan TRT, salgın nedeniyle setlere yeni kurallar getirdi. Alınan kurallarla birlikte ‘Payitaht Abdülhamid’ ve ‘Şampiyon’ dizileri önümüzdeki günlerde yeni bölüm çekimlerine başlayacak. Önlemler arasında öne çıkanlar şu şekilde:

• Setlerde ambulans ve sağlık çalışanıyla, ateş ölçerler, yeterli sayıda dezenfektan ve maske bulundurulacak. Çalışanların her gün vücut ısıları ölçülecek.

• Oyuncuların korunaklı bir şekilde sosyal mesafe kurallarına uygun bekleyebilecekleri bir alan oluşturulacak.

• Her oyuncuya ayrı makyaj kiti ve saç ekipmanları kullanılacak.

• Maske takılması zorunlu tutulacak.

• Sette kullanılacak karavan sayısı sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde belirlenecek, her kullanımdan sonra her bir karavan dezenfekte edilecek.

• Çekimlerde ilk defa girilecek çekim mekânları dezenfekte edilmeden çekime başlanmayacak.

• Yapım firmaları alınan önlemleri günlük kayıt altına alacak, TRT’nin talebi doğrultusunda kuruma iletilmesi zorunlu olacak