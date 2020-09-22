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22 Eylül 2020 Salı 22:02 | Son Güncelleme:

TRT Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren: TRT bu sezon iz bırakacak

TRT Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren: TRT bu sezon iz bırakacak

TRT Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, TRT'nin bu sezon sadece izlenecek değil, iz bırakacak yapımlarla seyirci karşısına çıkacağını söyledi.

Yeni yayın döneminde izleyicileri bekleyen projeler hakkında konuşan Eren, “Tarihi dizilerin TRT’de büyük bir izleyici kitlesi var. Bu dizilerimizle sezona geri dönüyoruz. Bunlardan ilki ‘Uyanış: Büyük Selçuklu.’ Bu dizimizde bugüne kadar ‘Diriliş Ertuğrul’la ulaştığımız hedef kitlenin yanı sıra Büyük Selçuklu’nun sarayını, oluşturduğu medeniyeti anlattığımız bir iş de olacak. Haşhaşilerin olduğu, Nizamülmülk’ün devletin esaslarını kurduğu ve Nizamiye Medreseleri’nin geliştiği, Fatımi gibi küçük Şii devletlerin yıkıldığı, Türk-İslam anlayışının coğrafyaya hakim olduğu bir dönem” dedi.

AİLE OLMAYI ANLATIYOR

‘Masumlar Apartmanı’ dizisi için de Eren, “Hayatta travmatik dönemler geçiriyoruz. Onlara da dokunan, izleyicilerimizin kendinden bir şeyler bulduğu, merhamet ve sevgiyle karakterlerimizin dönüşümünü anlatan, yeniden bir araya gelerek aile olmalarını anlatan bir dizi” dedi.  

KAHRAMANLARIMIZI İZLEYECEĞİZ 

Ocak ayında ‘Barbaros’un yayına gireceğini ifade eden Eren, “Bizim, denizcilik hikâyemiz yüzyıllar öncesine dayanıyor. Barbaros Hayrettin Paşa da Oruç Reis de onun en önemli karakterlerinden. Her iki karakterimiz de Akdeniz’in bir Türk gölü haline geldiği bir dönemin baş kahramanları. Barbaros’la biraz da günümüze paralel, Mavi Vatan’a benzer bir şekilde, o dönem kendi kahramanlarımızı izleyeceğimiz bir yapım olacak” dedi. 

TARİHİ DİZİLERİN İZLEYİCİ KİTLESİ VAR 

Masumlar Apartmanı

Uyanış: Büyük Selçuklu

Barbaros

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