Toprak altından Roma tarihi fışkırdı

Mozaiklerin M.S. 3. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor. Verona kentine bağlı Negrar di Valpolicella Bölgesi’nde bir üzüm bağının altındaki binanın temeline ait olan kalıntı ve mozaikler, bugüne kadarki pek çok kazı çalışmasında bulunamamıştı.

