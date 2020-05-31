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  3. Toprak altından Roma tarihi fışkırdı
31 Mayıs 2020 Pazar 03:13 | Son Güncelleme:

Toprak altından Roma tarihi fışkırdı

Toprak altından Roma tarihi fışkırdı

İtalya'da Roma dönemine ait bir villanın zemin mozaikleri keşfedildi.

Mozaiklerin M.S. 3. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor. Verona kentine bağlı Negrar di Valpolicella Bölgesi’nde bir üzüm bağının altındaki binanın temeline ait olan kalıntı ve mozaikler, bugüne kadarki pek çok kazı çalışmasında bulunamamıştı.


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