31 Mayıs 2020 Pazar 03:13 | Son Güncelleme:
Mozaiklerin M.S. 3. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor. Verona kentine bağlı Negrar di Valpolicella Bölgesi’nde bir üzüm bağının altındaki binanın temeline ait olan kalıntı ve mozaikler, bugüne kadarki pek çok kazı çalışmasında bulunamamıştı.
Toprak altından Roma tarihi fışkırdı
İtalya'da Roma dönemine ait bir villanın zemin mozaikleri keşfedildi.
Mozaiklerin M.S. 3. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor. Verona kentine bağlı Negrar di Valpolicella Bölgesi’nde bir üzüm bağının altındaki binanın temeline ait olan kalıntı ve mozaikler, bugüne kadarki pek çok kazı çalışmasında bulunamamıştı.