Tiyatronun öncü ismi Haldun Taner ölümünün 34. yılında unutulmadı
Keşanlı Ali Destanı'nın yazarı, tiyatronun öncü ismi Haldun Taner, ölümünün 34'üncü yılında da unutulmadı.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali, yüzüncü doğum yıl dönümünde Haldun Taner’in yaşamından kesitler, kitaplar, gazete yazıları ve oyunlarından bölümler içeren “Ve Perde!” adlı bir belgesel hazırladı. Eserleriyle yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda ödül alan Taner’in belgeseli online erişime açıldı.